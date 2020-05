Estiman que 5 de cada 10 bolsas para cuerpos Covid-19 contaminan y son de mala calidad

La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus generó que diversas empresas cambiaran de operación, uno de estos giros, fueron los corporativos que decidieron producir bolsas para cadáveres con Covid-19 para enfrentar la pandemia.

Pero la producción masiva de este tipo de materiales — sin un protocolo previo — y el alza de incineraciones de cuerpos en agencias funerarias ha ocasionado que los hornos crematorios produzcan agentes tóxicos que dañan el sistema respiratorio y polución al medio ambiente.

Dueños de agencias funerarias tuvieron que recubrir sus hornos crematorios para no seguir lanzando humos densos. / Foto: Cortesía.

En plena expansión de la enfermedad, vecinos de distintas partes de la Ciudad de México y otros estados de la República, han reportado diversas fumarolas que se desprenden de hornos crematorios, y una pila de residuos infecciosos.

Autoridades sanitarias del gobierno federal confirmaron a Publimetro que no existe un registro exacto de cuántas bolsas se han comprado hasta el momento, ni cuantas se producen para envolver a las personas fallecidas por el nuevo virus, pero estiman que 50% de las bolsas no cumplan con la norma.

Directores de agencias funerarias aceptaron que los hornos crematorios trabajan ya a su máxima capacidad debido al incremento de muertes por el nuevo virus, por lo que advierten contaminación.

Marco A. Morales gerente general de Memorial San Ángel, aseguró en entrevista que los hornos crematorios comenzaron a lanzar diferentes agentes al medio ambiente, ya que los quemadores no están diseñados para consumir plástico.

“En una cremación normal la persona que se incineraba era solo, si acaso, con su ropa, la cual hace rápido combustión por el algodón; sin embargo, hemos detectado que los cuerpos con Covid-19 traen hasta cuatro bolsas, las cuales complican el proceso”, detalló.

Con el objetivo de evitar contagios en hospitales y funerarias, el gobierno federal emitió una serie de recomendaciones sobre el manejo y traslado de personas que hayan fallecido por coronavirus y evitar un riesgo biológico para las personas en las unidades de salud, servicios forenses y funerarias.

Por ello, se recomendó que los cadáveres sean sellados en bolsas de plástico de dos a tres capas, con tela impermeable; no obstante, diversas empresas comenzaron a vender miles de bolsas sin contar con certificación de las autoridades o los requerimientos necesarios.

Y es que ante la emergencia sanitaria, dependencias y gobiernos locales y federales comenzaron con compras de pánico ante el temor de brotes de contagios al interior de centros de salud y lugares comunes.

Sin embargo, la mala calidad y falta de permisos para este tipo de material ha ocasionado que los hornos crematorios comiencen a desprender diferentes tipos de humos y gases que podrían impactar al medio ambiente a la salud de la ciudadanía.

El directivo de la casa funeraria, agregó, que en un esfuerzo de contener el virus se incentivó la producción de este tipo de materiales sin antes conocer las consecuencias de la quema de bolsas de plástico en los hornos, los cuales no están adecuados para este tipo de incineración.

“Nosotros cuando vimos que la norma exigía ciertos requerimientos para quemar los cuerpos y podría generar problemas de combustión por el plástico, optamos por comprar un aparato, que es una especie de filtro adicional, de lavador de gases, menos dañino y no porque el horno este mal”, detalló.

Casas funerarias han tenido que recubrir con filtros sus hornos para evitar generar humos densos a la atmósfera / Foto: Cortesía.

"No tiene gran ciencia elaborar este tipo de bolsas, pero se necesita la certificación"

Gerente de ventas Grupo Ilga, empresa dedicada a la venta de bolsas

¿Por qué se están generando estos humos en funerarias?

—Los materiales son los mismos: polietileno de alta densidad, los cuales son herméticos, los que sucede ahora es que nunca se cremaban los cuerpos con bolsas.

Se desechaban. Con la pandemia se está cremando con todo y plástico.

Algunas empresas han puesto filtros, aunque es verdad que no en todos los hornos existe esta posibilidad; otros han optado por enfriar los hornos crematorios, y al estarlos alimentando con gas y otros productos que son flamables ocasionan que se genere un efecto de gas invernadero.

¿Cuáles son las diferencias de bolsas para Covid-19?

—No, de hecho siempre ha sido de este tipo de materiales, lo que ha pasado es que mucha gente y empresas vieron una oportunidad y se pusieron hacer bolsas de todo tipo.

¿Cuánto lleva la producción bolsas especiales?

—La elaboración de bolsas para cuerpos no tiene mucha ciencia, pero si muchas aristas, como que tienen que ser impermeables, de alta capacidad para cuerpos muy grandes o de mucho peso, e incluso, sujetadores.

Pero si no se hace con el material adecuado puede existir la filtración de líquidos del cuerpo, ya que me he percatado que muchas de las bolsas no van cocidas o incluso selladas por calor, para evitar fugas .