La peste que más dañó a México es la corrupción y hay que desterrarla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la peste más dañina para el país ha sido la corrupción por lo que se requiere desterrarla por completo.

"En eso no podemos dar un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan y piden que yo dimita que me vaya del gobierno. Que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Como dice el corrido: el día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar", comentó

En un video que compartió en sus redes sociales, aseguró que se encontraba saliendo hacia Cancún pero quería compartir un mensaje en el marco de la culminación de la Jornada de Sana Distancia y el inicio de la nueva normalidad.

"Vamos a una eta nueva, hacia una nueva normalidad, esta pandemia nos ha llenado de dolor, cubierto de luto y tristeza porque han fallecido muchos mexicanos", lamentó.

Sin embargo, dijo que "a pesar de los pesares" se debe seguir adelante con la Cuarta Transformación y aunque lo atacan muchísimo "es un timbre de orgullo, por el proceso de transformación que está llevando a cabo".