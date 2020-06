Mario Delgado se suma al Grupo de Puebla

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se sumó a la agrupación iberoamericana de líderes progresistas, Grupo de Puebla, que reúne a representantes de 13 países.

Junto a Delgado, también participan por México -el ex candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas y la senadora Beatriz Paredes, entre otros.

‘El cambio es el progresismo’: Grupo de Puebla rumbo a reunión en Buenos Aires El movimiento de líderes progresistas, Grupo de Puebla, obtuvo su nombre tras el primer encuentro realizado en México, en julio pasado

En el denominado Grupo de Puebla –impulsado por el chileno Marco Enríquez-Ominami, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el ministro brasileño Aloizio Mercadante y el exmandatario colombiano Ernesto Samper- además figuran ex presidentes, entre ellos, José Luis Rodríguez Zapatero (España); Leonel Fernández (República Dominicana); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil; Dilma Rousseff (Brasil); Fernando Lugo (Paraguay); Evo Morales (Bolivia); Rafael Correa (Ecuador); y José Mujica (Uruguay).

Asimismo, integran la lista Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador; Esperanza Martínez, ex Ministra de Salud y actual Senadora de Paraguay; Gabriela Rivadeneira, Asambleísta Nacional de Ecuador; y los ex candidatos a la presidencia como Fernando Haddad por Brasil; Clara López Obregón por Colombia; Verónika Mendoza por Perú y Daniel Martínez por Uruguay.

Junto a ellos participan de la iniciativa el canciller argentino Felipe Carlos Solá; el ex canciller de Brasil Celso Amorim y su par por Argentina, Jorge Enrique Taiana; el ex Ministro del Trabajo y senador argentino Carlos Alfonso Tomada; y Carol Proner, jurista de Brasil.

Por Chile, en tanto, lo hacen José Miguel Insulza, ex Secretario General OEA y actual Senador; la diputada comunista Karol Cariola; Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista del país; el senador Alejandro Navarro; y Carlos Ominami, ex Ministro de Economía y ex Senador.