Senadora del PAN agradece la disculpa ofrecida por Hugo López-Gatell

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez, agradeció a través de sus redes sociales la disculpa ofrecida por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien durante al conferencia de prensa vespertina de ayer lunes, aseveró que no fue su intención ofender a la legisladora.

Mediante un video en redes sociales la senadora Reynoso aceptó y agradeció la disculpa ofrecida por López-Gatell e hizo un llamado a mirar hacia adelante por el bien de México, frente a la pandemia del Covid-19.

“Reconozco y agradezco la disculpa ofrecida por el Subsecretario López-Gatell. En una democracia el debate es normal, pero siempre tiene que darse en el marco de respeto entre poderes, en este caso entre el ejecutivo y el legislativo”

“Mi reconocimiento a esta disculpa. México nos necesita ante la emergencia sanitaria pero también ante la emergencia económica; busquemos las coincidencias y sigamos para adelante”, agregó la senadora Reynoso.

Agradezco y reconozco la disculpa ofrecida por el subsecretario @HLGatell. Como mujer demócrata creo firmemente en que la crítica debe existir, lo negativo se debe señalar, pero lo positivo también se tiene que reconocer. pic.twitter.com/wnkPdJfLhl — Ale Wera Reynoso (@WeraReynoso) June 2, 2020

Así fue la disculpa ofrecida por Hugo López-Gatell a Alejandra Reynoso

En la conferencia de este lunes en la que Hugo-López dio a conocer la actualización de casos y defunciones por Covid-19, el subsecretario aprovechó para hacer referencia a la conferencia del pasado 27 de mayo en la que su respuesta ocasionó conflicto con la senadora del PAN.

“No es mi intención ofender a nadie, además de que respeto la separación de poderes. No tengo intención alguna ni la tuve en ese momento de ofenderla a ella ni a nadie, y le pido una disculpa. Si la ofendí créame que no fue mi intención”, afirmó Gatell.

“Si pude haber incurrido en un acto de misoginia, eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones que vienen de tiempo atrás, he promulgado siempre por la igualdad de géneros, por lo que me parece que sería preocupante se malinterpretara”, sentenció.

