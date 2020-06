Verificar la información debe ser un compromiso: Daniela Mendoza

La competencia de las diferentes plataformas informativas por atrapar a las audiencias ha provocado que no siempre se haga una evaluación de los contenidos, por ello, la directora del portal Verificado, Daniela Mendoza, considera que lo importante es replicar productos noticiosos que realmente cumplan con el objetivo de informar a los usuarios.

En el marco de la alianza que su plataforma y Publimetro comenzaron este jueves para corroborar la información que se difunde en diferentes espacios informativos privados y públicos, la también periodista destacó que es necesario saber cómo identificar noticias falsas.

Cómo identificar las fake news?

— Hay que tener un abordaje crítico hacia toda la información, así se publique en los medios nacionales más importantes y grandes, hay que recordar que los manejan personas y podemos cometer errores. Basándonos en eso podemos seguir estas 10 claves para verificar noticias falsas:

Dudar de títulos exagerados de determinados tema Observar la url, porque a veces la página se trata de sitios apócrifos Investigar las fuentes de la información de la nota Dudar de un sitio con formato poco común, extraño con falta de estilo o errores en la redacción No creer en información sin fuente, como los audios de WhatsApp Revisar el origen de las fotos, a través de google reverse se puede consultar dónde se publico por primera vez Checar las fechas de publicación Consultar o cotejar la información con otros medios Verificar que no se trate de información que sea una broma o de un sitio de sátira Ante la duda, preguntar a los expertos

¿Cuánto les toma verificar la información?

— Depende del tema, hay unos muy complicados como los científicos. Para ello hicimos un convenio con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia a través de un proyecto que se llama Covid con Ciencia. Esos temas son de verificar en un par de días, pues se debe identificar la investigación, entenderla, ponerla en contexto y asesorarse con dos o tres personas más sobre la redacción del mismo. A veces se puede sacar en dos o tres horas, pero todo depende en la información y la importancia, porque nos podemos enfocar en la viralidad, pero también en el interés público para que la gente no caiga en situaciones riesgosas, como fue la falsa idea de tomar cloro diluido para curar el Covid-19.

¿Cuál es la importancia de consumir información en un sitio que tenga el sello de verificado?

— Hay dos cosas. Es un gusto que nuestro contenido se replique en Publimetro porquehay ciertas notas que están en tendencia y vamos a poder aclarar. Además habrá consejos para combatir la desinformación; son espacios que también les van a llevar a las personas a conocer que no sólo existe Verificado, sino muchas personas que se dedican a combatir la desinformación. Creo que, a nivel de periodismo en general, los medios –como lo hace Publimetro–se deben comprometer con la generación de su propia información, porque mucha de la desinformación en medios es porque no se hace la verificación del dato o por temas virales. A veces es por el tráfico que les generará y no se dan el tiempo de verificar.

¿Hay consejos para no caer en cuentas falsas de información?

— Sí, hay tips básicos para identificar y evitar que no caigas en cuentas de redes sociales de información falsa. Empezando por decir que, si una cuenta tiene actividad de más de 72 tuits por día, es muy sospechoso. Más de 144 es demasiado sospechoso, porque te das cuenta que no es una sola persona, que son muchas las que manejan la cuenta y que seguramente están replicando información.

El anonimato, si no tiene nombre de perfil o foto definida es probable que no sean reales. Si tienen muy pocos seguidores y siguen a muchos es sospechoso. Cuando tienen demasiados retuits y las demás características, no tiene sentido, definitivamente su actividad se hace en modo mecánico.

¿Cómo surge Verificado?

— Surge en 2016 a partir de una idea personal que se concretó con tres colegas más y que son los que he trabajado durante mucho tiempo como periodista en Monterrey y nace luego de tener la oportunidad de conocer a personas que realizan fact-checking en otros países y me doy cuenta de que esto hace falta en México, por la cantidad de información falsa y no confirmada circulando.

La dinámica de hacer periodismo en el país nos metió en un rol en el que preponderantemente hacemos un periodismo de declaraciones y no se hace la verificación básica. Creo también que las autoridades y voces públicas nos dan información, pero está manipulada a su conveniencia y el periodismo debe ir un poco más allá, no sólo reproducir sino identificar, verificar, validar, contrastar y explicar. Así, el 24 de junio de 2017 nace Verificado y lo echamos a andar como un proyecto local que checaba información falsa en medios y redes, así como las declaraciones de funcionarios, esas eran las primeras líneas y ahorita estamos buscando medios para abrirnos sobre la educación de la verificación de información.

En Marzo de 2018, comenzó el Verificado 2018, que fue todo un tema por el uso del nombre, posteriormente nos invitaron a participar y después de las elecciones nos unimos y comenzamos a aportar nuestro conocimiento y trabajo previo desde Nuevo León, con información del entonces candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. A partir de ahí hemos ido trabajando en combate de la desinformación, detección de fake news, análisis del discurso público y nos hemos hecho más grandes y diversos, esto también gracias a que ganamos una beca como medio independiente. Una de las cosas que hacemos y somos los únicos, a nivel nacional, es analizar la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la semana entregamos un análisis de los dichos.

Top de fake news

Inmunidad de rebaño, un audio invitaba a una fiesta masiva para lograr un contagio entre los asistentes Nuevo impuesto por tener mascotas en México, lo recaudado servirá para programas sociales de Covid-19 Que 90% de las llamadas al 911 por violencia contra mujeres sean falsas Audio en el que militares advertían que se estaba esparciendo el virus de Covid-19 El registro de un niño con el nombre de Covid en Nuevo León El consumo de vino protege del Covid-19 Pangolín el responsable del coronavirus Incremento de neumonías en México Necesario que cuerpos de fallecidos por Covid-19 requieran ser cremados Que las redes sociales se encuentren al borde del colapso Que la OMS otorgue bonos para alimentos y medicinas

¿Qué es la infodemia?

Con la legada de la pandemia de Covid-19, cobró auge el termino y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la refiere como la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios -de todos nosotros- de redes sociales o plataformas como Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube.