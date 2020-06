Conformación de BOA es legal; AMLO lo exhibió por considerarlo desleal: UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la conformación del llamado Bloque Opositor Amplio (BOA) por considerarlo desleal en tiempos de crisis por la emergencia sanitaria del coronavirus, pero, de existir, el grupo adversario es legal en un sistema democrático.

Así lo consideró Christian Salazar Montiel, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quien en entrevista con Publimetro manifestó que el documento presentado por AMLO -que detalla el plan de acción contra la '4T'- es un llamado a los adversarios a elevar propuestas en lugar de centrarse en la crítica.

Además, dijo que de ser cierto, es un bloque meramente electoral con fines políticos y, esto, en lugar de derrotar a la '4T', la fortalecería.

¿Cuál es la intención de AMLO de revelar este documento?

– Deduzco que está presentando el presidente este documento porque él siente, considera una oposición desleal sobre todo en un tiempo tan complicado en este momento que tiene que ver con la pandemia. Yo sí creo, de manera objetiva, que la oposición ha dejado mucho qué desear porque lejos de presentar propuestas de mejora se han enfocado en la parte político electoral.

¿Considera cierta o falsa la conformación de este grupo?

– No se si sea verdadero tal cual lo señaló el presidente, lo que sí es evidente es que hay partidos políticos que no están de acuerdo con la forma en que está gobernando AMLO, así como hay sectores empresariales y sociales que en un momento dado se pudiesen aliar para formar un bloque en las elecciones; es posible y es legal.

¿En realidad el objetivo sería derrotar a la '4T'?

– No lo veo así, creo que dentro de todo esto que circula en redes, hay un exceso de noticias falsas y muchos de los que están citados están deslindándose diciendo que no son parte del bloque. También, no es raro o perverso que haya oposición en una democracia, es algo deseable, pero en este caso, el documento sería un llamado a la oposición para que le sirva al pueblo de México, no que sea oposición electorera que se centre en puestos políticos.

¿Estaría conformado sólo por fines electorales?

– De ser cierto, es un grupo que estaría viendo a corto plazo cómo hacerse de los cargos y eso en democracia es normal, pero la democracia no sólo es la parte electoral, tiene que ver con construir acuerdos y establecer un proyecto de gobierno que resuelva los problemas sociales en México.

¿Es un derecho de los opositores?

– En democracia es un derecho, los partidos políticos que no están en el gobierno crean un bloque opositor, eso es normal en una democracia, es deseable, necesario; todos los teóricos hablan que la oposición se tiene que fomentar para que sirva de revisión a políticas del gobierno, pero en tiempos de pandemia deben llamar a la unidad.

¿Es un delito espiar a la oposición como dice Felipe Calderón?

– No coincido que sea un delito porque así como la oposición tiene derecho a organizarse y formar un bloque, el gobierno tiene el derecho también de exhibir y señalar todo aquello que parezca desleal o que está intercediendo en sus actividades políticas, pero lo preocupante es debatir sobre esos temas tan triviales cuando estamos en un momento de emergencia sanitaria.