La oposición es un derecho, que el gobierno espíe es ilegal: Calderón

El ex presidente Felipe Calderón se deslindó del documento que presuntamente lo acredita como integrante de un Bloque Opositor Amplio (BOA) para quitar del poder a Andrés Manuel López Obrador en 2021.

A través de su cuenta de twitter desconoció la existencia del documento, pero también acusó al gobierno de espiar.

No conozco el documento y no estaría de acuerdo en algunas cosas, pero disentir por medios legales, pacíficos e institucionales es parte de la democracia. Las acciones, desde el poder, para sustraer documentos, denunciar y presentarlo en un acto de poder, es totalitarismo puro https://t.co/zQQix0454J

Diversas personalidades de la política y el periodismo también se deslindaron del documento presentado este martes por el presidente.

Tal es el caso de periodistas como Denise Dresser, Víctor Trujillo, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, entre otros; así como algunos consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También algunos periodistas criticando que no su verificara antes de difundirlo.

No soy "promotor ni actor" de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado "Rescatemos a México". No me metan en su complot. CGL

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 9, 2020