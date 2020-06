Llama Calderón a registrarse en 'México Libre' tras polémica del BOA

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa convocó a registrarse en su partido 'México Libre', que impulsa junto a sus esposa Margarita Zavala, con el fin de hacer contrapeso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, luego de que este martes, el presidente de México reveló un documento de un presunto bloque opositor que tiene como fin desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022.

Entre los presuntos involucrados figura el nombre del ex presidente Felipe Calderón y cuentas asociadas a México Libre, que se utilizarían para derrotar al gobierno de la '4T'.

Después de que Felipe Calderón se deslindó de pertenecer al supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA), mediante sus redes sociales convocó a registrarse en México Libre.

El ex mandatario pidió sumarse para buscar a los mejores candidatos en las elecciones del 2021 y con ello quitar la mayoría que tiene Morena en el Congreso.

"Más allá de inventos comunicacionales del poder, si quieres que Morena ya no tenga mayoría en el Congreso, y que con ello haya un contrapeso real y democrático al presidente, regístrate en http://mexicolibre.org.mx. Busquemos [email protected] mejores [email protected] y votemos por [email protected] en 2021", se lee en el tuit.

'No es tiempo de García Luna'

Después de que Felipe Calderón se deslindara del presunto grupo opositor, y que acusara que de existir, sería un delito que el gobierno lo espíe, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay tal interferencia, pues “no es el tiempo de García Luna”.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, AMLO rechazó que haya acciones de espionaje por parte del Gobierno federal y justificó el destape del presunto documento como un acto de transparencia.

“No, cuál espionaje, si ya no hay. No es el tiempo de García Luna. Son otros tiempos. Tengo que informar a la gente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano”, dijo.

Además, aseguró que la difusión del documento lo hizo como un acto de transparencia ante la sociedad.