"No a la represión", pide AMLO al recordar el "Halconazo"

Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente hizo un llamado a la no represión, en conmemoración a los 49 años de la represión estudiantil llamada La Masacre del Jueves de Corpus, también conocida como "El Halconazo".

"El día de hoy vamos a recordar el hecho histórico, lamentable, de la represión del 10 de junio de 1971 para que no olvidemos y que nunca jamás se reprima en México. No a la represión", indicó el mandatario.

Además, hizo un llamado contra la represión y la tortura."No a las desapariciones forzadas, forzosas. No a las masacres, no a la violencia. Que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre. Y que no se utilice al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, para reprimir al pueblo".

Finalmente, López Obrador pidió actuar con mucha prudencia, "siempre, no sacar los afanes autoritarios. Eso no resuelve los problemas, al contrario, los complica. Hacer esta recordación histórica. No olvidarlo".

La foto del recuerdo. El 9 de junio de 2001, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, develó una placa en memoria de los estudiantes desaparecidos el 10 de Junio de 1971 durante el llamado " Halconazo", esto dentro de la estación Normal del Metro. / Foto: Cuartoscuro

¿Qué fue el 'Halconazo'?

A los hechos ocurridos en la Ciudad de México, el 10 de junio de 1971 se le conoce como "La Masacre del Jueves de Corpus", "La Masacre de Corpus Christi" o "El Halconazo" por la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre Halcones.

Estudiantes tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones, convocaron a una manifestación masiva en apoyo a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que lidiaba con un problema en la junta de gobierno.

La manifestación del 10 de junio fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones.

Fueron asesinados a tiros más de 120 jóvenes estudiantes de entre 14 y 22 años. Pocos días después, renunciaron a sus cargos el Regente Alfonso Martínez Domínguez y el Jefe de la Policía Rogelio Flores Curiel.