Anuncia AMLO inclusión financiera a menores de 18 años para cobro de becas

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador anunció que cerca de cuatro millones de jóvenes que son beneficiados con las becas Benito Juárez ya podrán cobrar con tarjetas bancarias.

"Tenemos una buena noticia, no se podía entregar recursos a través de bancos que abrían cuentas bancarias los jóvenes de menos de 18 años, que coincide con estudiantes de nivel medio superior, que estudian lo que se conoce como preparatoria, bachilleres, escuelas técnicas, todos lo estudiantes de nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria porque no se les permitía; ahora se hizo una reforma legal y ahora van a poder cobrar sus becas ya con tarjetas bancarias", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que son cerca de son cerca de cuatro millones de jóvenes que reciben estos apoyos y "había que ir escuela por escuela a entregar muchas veces un apoyo en efectivo".

Con la entrega directa de la Tesorería a la tarjeta bancaria del estudiante, dijo el presidente, significa menos corrupción.

LIMITACIONES DE LAS CUENTAS

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. / Foto: Gobierno de México.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que los adolescentes podrán: 1) recibir una beca escolar; 2) recibir el salario por su trabajo. No obstante, para protegerlos, estas cuentas solo podrán:

Recibir fondos provenientes de programas sociales del gobierno o bien de salarios.

No pueden contratar préstamos.

Están limitadas a recibir cierto monto (aproximadamente 18 mil pesos al mes como máximo), y por transferencia electrónica.

Podrán pagar bienes y servicios con sus tarjetas y por medios electrónicos.

Los padres podrán consultar los movimientos de sus hijos en estas cuentas.

Refirió que esta reforma, aprobada en el Congreso, es para atender el rezago en materia de inclusión financiera porque todavía es significativo en comparación con la economía de desarrollo similar entre regiones.

Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. / Foto: Gobierno de México.

En tanto, la coordinadora nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Leticia Ánimas Vargas, añadió que:

Las cuentas básicas para adolescentes no tendrán comisiones y deberán tener acceso a banca móvil, banca por internet y banca telefónica.

Estos servicios de la cuenta no cambiarán aunque los becarios cumplan la mayoría de edad.

Las cuentas no aceptaran depósitos en efectivo.

Asimismo, indicó que próximamente informarán cuáles son los bancos participantes y partir de cuándo se puede abrir la cuenta.

LO MÁS VISTO: