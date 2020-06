Luisa Alcalde y Jesús Ramírez serán intermediarios en caso Notimex: AMLO

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador informó que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, encabezarán la intermediación en el caso Notimex.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre la suspensión de operaciones de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, debido al conflicto interno entre su directora, Sanjuana Martínez, y sus trabajadores en huelga.

"Tiene que ayudar la secretaria del Trabajo y le voy a pedir a Jesús también que nos ayuden, que Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y en el arreglo y no descalificar, no vencer, convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso y eso, en última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir", precisó el mandatario.

Además, López Obrador consideró que no deben alarmar los conflictos en el caso Notimex, puesto que en una sociedad democrática hay derecho a manifestarse.

Diálogo, diálogo, diálogo…

En tanto, el presidente de México llamó a que se respete la ley y se busque al mismo tiempo la conciliación:

"Que se dialogue y que se llegue a un acuerdo, no hay que estarse agrediendo, hay que buscar el diálogo y con apego a la legalidad y a lo que es justo y yo creo que se va a resolver este problema".

No obstante, pidió que no se quieran resolver las controversias mediante la violencia. "Nada de querer resolver controversias, conflictos mediante la fuerza, entonces podría lograrse un acuerdo", dijo.

Y agregó: "Al final ya cuando no hay diálogo se cierra la posibilidad de un acuerdo, yo so partidario de que todo se puede resolver, con diálogo, diálogo, diálogo".

