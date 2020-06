Respalda AMLO iniciativa de Monreal para fusionar organismos autónomos

Sobre la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal para fusionar organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que si esta ayuda a reducir gastos y ahorrar en el presupuesto federal, estará de acuerdo con ella.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que desconocía la propuesta de Monreal, que propone extinguir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para fusionarlos en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

"No conocía esta iniciativa, hay que recordar que los legisladores tienen capacidad, facultades, para presentar reformas, iniciativas de ley, no sólo es el Ejecutivo, ellos presentan iniciativas, no sabia de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, pero si ayuda a reducir los gastos, cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo", dijo.

Hoy presenté una iniciativa que propone la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), fusionando los actuales @IFT_MX, @cofecemx y @CRE_Mexico. Te invito a consultar los detalles en el siguiente enlace: https://t.co/J5u0HGANQl — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 10, 2020

En esta línea, acusó el dispendio de recursos que hubo en los sexenios anteriores a organismos autónomos. "Ojalá se queden los indispensables, los que ayuden al bienestar del pueblo, no para darle trabajo a los amigos, familiares, a compañeros de universidad", añadió.

IFT, aparato burocrático excesivo

Sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el mandatario señaló que "tiene como 40 direcciones" y acusó que es un aparato burocrático excesivo, pero afirmó que no es el único.

"El Instituto de Transparencia (INAI) igual, su presupuesto es de más de mil millones de pesos al año, eso es dinero del pueblo. Se les hizo fácil, fue parte del modelo neoliberal ir creando estos aparatos pantallas”, externó.

Acerca del IFT, presentó un organigrama y cuestionó: "¿Y los resultados?", aunque ofreció disculpas por mostrar la estructura y dijo que 'no es cargar la mano contra ellos' pues así están todos esos organismos autónomos.

En tanto, aseguró que, entre más aparato burocrático haya en la Administración, menos recibirá la gente en apoyos sociales, los cuales son financiados con los ahorros del gobierno federal.

