Confirma AMLO nueva gira por cinco estados; será por carretera

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la próxima semana emprenderá una nueva gira, aunque descartó que vaya a ser por el norte del país debido a que tendría que utilizar vuelos comerciales para trasladarse.

Este jueves, el mandatario dijo que su nueva gira se definiría por especialistas de Salud, quienes le darían la recomendación de qué ruta tomar.

Señaló que eran tres opciones las que propondría "Una que es el norte. Ahí lo que dificulta por lo pronto es que tengo que usar avión, me puedo ir por carretera hasta Obregón y así lo tengo pensando, pero luego tengo que cruzar a La Paz y Cabos, de La Paz a Cabos en carretera, pero luego tengo que volar de Cabos a Tijuana que es un trayecto largo y de luego de Tijuana de regreso. Esa es una posibilidad, vamos a ver qué dicen los especialistas".

Y añadió: "Tengo otra posibilidad que es Tepic, o sea, Nayarit, Sinaloa, pero no Culiacán, sino Mazatlán, y de ahí todo por carretera, o sea, sería todo por carretera, Durango, Zacatecas y San Luis y regresar a la Ciudad de México".

Finalmente, por la que se decidió fue: Xalapa, Veracruz; Tlaxcala; Puebla; Pachuca, Hidalgo; y Cuernavaca, Morelos.

POR CARRETERA

Al ser cuestionado sobre por qué se decidió por la última ruta propuesta a los especialistas de Salud, el mandatario respondió:

"Por hacerlo por carretera, es la más cercana a la capital y los traslados son más cortos, ya va a haber tiempo para ir a el norte, ahora vamos cerca".

Indicó que en los cinco estados se llevarán a cabo las reuniones de Seguridad de 6:00 a 7:00 horas y de 7:00 a 8:30 horas aproximadamente la rueda de prensa, además, tendrá un acto más en cada lugar que visite, cuidando la Sana Distancia.

"No son mitines, eso ya quedó atrás y va a ser hacía el futuro, por lo pronto no pueden haber congregaciones, no pueden haber concentraciones más allá de lo permitido", enfatizó.

Refirió que va a dichos estados a evaluar los programas que se están llevando a cabo, como lo hizo en la gira del sureste, donde fue a dar el banderazo al Tren Maya.

