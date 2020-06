'No era para meter miedo', aclara AMLO sobre cambio en sistema de Afores

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el planteamiento sobre modificar el sistema de Afores, no busca generar miedo ni afectar a las administradoras de estos fondos.

"Manejaron que íbamos a cambiar las reglas y viene una reforma que va a afectar a administradores de esta fondos, no es así, no era para meter miedo o crear incertidumbre, fue una pregunta y contesté, pero al día siguiente vi la nota, comienzan a preguntar y todos en contra", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, detalló que se corregirá el sistema de Afores, pero sin imposiciones:

"Hay que escuchar a todos y hay tiempo, eso no lo podemos hacer ahora, sí hay que hacerlo por lo que estoy planteado que va a convertirse un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos, corregir ese error de estos tecnócratas indispensables, técnicos que se creían científicos que nos metieron en cada problema. Entonces, tenemos que estar corrigiendo todo lo que hicieron mal, contrario al interés general, para favorecer a grupos que han hecho su agosto, son políticas malas para la nación, para el pueblo, pero buenas para los que han estado medrando, los que sacan ganancias excesivas".

Y agregó: "Hay que corregir, pero no imponiendo nada, yo no dije en campaña que íbamos a quitar los Afores , no dije que íbamos a nacionalizar ferrocarriles, yo estoy haciendo lo que di a conocer durante la campaña".

Todavía no se delinea el plan

El mandatario afirmó que aún no se tiene contemplado cómo se va a enfrentar "el problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo, para que las pensiones de los trabajadores fuesen manejadas, administradas por estas Afores que se fueron creando".

Insistió en que si no se hace nada, con la participación de todos, los que se jubilen en el futuro van a recibir la mitad de lo que les corresponde, menos de un salario mínimo:

"Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, de que iban a ir perdiendo los trabajadores, en vez de ganar y si no hay una reforma a esa ley, un acuerdo general, no impositivo, sino buscando la participación de todos, trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno desde luego, los que se van a irse jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde".

En esta línea, aseguró que su gobierno no puede dar la espalda a este asunto:

"Los tenemos que enfrentar aún cuando a nosotros no nos va a afectar tanto porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo y en el siguiente si van a tener un problema gravísimo, entonces problema que se soslaya, estalla".

