Critican a Ebrard por su costoso Rolex en video de AMLO

Usuarios de redes sociales criticaron al canciller Marcelo Ebrard por esconder su reloj Rolex en un video publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la grabación el mandatario habló sobre la llamada que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que éste expresó condolencias por dos trabajadores mexicanos muertos en aquel país, entre otro temas que trataron.

Sin embargo, los internautas se percataron del costoso reloj dorado del secretario de Relaciones Exteriores y cómo al percatarse de que aparecía en primer plano lo ocultó con su manga.

La mayoría de las críticas y burlas en redes sociales fueron debido al costo, el cual ronda en el medio millón de pesos, y como va en contra del decálogo de AMLO para la nueva normalidad que, entre otras cosas, pide no caer en el consumismo.

Ay, Marcelo, Marcelo (@m_ebrard) casi no se nota que escondes tu Rolex, lo cual no tendría ninguno problema si es bien habido. El punto es que el Presidente pregona una austeridad que no tiene ni él, ni su familia ni ustedes sus colaboradores.

Dan pena. pic.twitter.com/gwdYKYC86t

— Marco Levario Turcott (@Arouet_V) June 16, 2020