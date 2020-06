Cuitláhuac García llama 'golpistas' a quienes difieren de estrategia federal

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, expresó su respaldo a la estrategia federal contra el Covid-19 y convocó a otros gobernadores a reflexionar en torno al interés nacional y no agruparse con una intención 'golpista'.

"Nosotros no coincidimos con algunos gobernadores […] no son momentos de hacer grupos, al contrario es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Me parece la intención de agruparse como golpista, lo veo de esa manera, separatista, sería mejor, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional; frente a la pandemia no podemos separarnos en grupo, al contrario, tenemos que unirnos", dijo durante su intervención en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Xalapa, Veracruz.

Frente al presidente de México, el gobernador agregó: "Todos los estados tiene fortalezas, solos no puede suceder, tenemos que unirnos en torno a la estrategia nacional, es una opinión personal del estado, pero convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional".

A la población, Cuitláhuac García llamó a 'serenarse', pues aseguró que vienen momentos difíciles en materia económica ya que viene la etapa de reactivarla, pero no será sencillo porque está ligada a lo que pasa internacionalmente.

Veracruz, en semáforo rojo

Conferencia del presidente de México, desde Veracruz. / Foto: Gobierno de México.

López Obrador inició su segunda gira después de confinamiento en esta entidad, pese a que el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo, según informó el gobernador de dicho estado.

"Pese a que estamos en semáforo rojo, se incluye en la nueva normalidad, la industria de la minería y autopartes, dos actividades con muy poca movilidad en el estado y se incorpora la industria de la construcción, esto, desde el momento en que se toma la decisión por el equipo federal", señaló el gobernador.

Indicó que, en las próximas semanas, el estado estará entrando en los 'picos máximos' de coronavirus, debido a que recordó que Veracruz se desfasó en el inició de la pandemia y el primer caso se dio un mes después de que el virus entró en el país.

Sobre los apoyos que ha dado el gobierno del estado a las familias de los veracruzanos, dijo que han rebasado los 12 mil millones de pesos.

