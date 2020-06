'Fue un rumor', descarta AMLO detención o muerte de 'El Mencho'

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue "solo rumor" la muerte de Nemesio Oseguera, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

VIDEO: Así abren los centros comerciales en la nueva normalidad Sears abrirá sus tiendas con todas las medidas necesarias de sanitización y sus empleados usarán caretas, tapabocas y guantes

"Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido, mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o noticias falsas, es lo que puedo comentar", dijo en rueda de prensa desde Veracruz.

Al ser cuestionado si el líder de dicho cártel sería capturado, el mandatario respondió:

"Se va a detener a todos los que están al margen de la legalidad no hay proteccion, privilegios, impunidad, para nadie, antes también se protegía a una banda y se perseguía a los otros a los que no tenían acuerdo; ahora es parejo, a todos por igual".

No obstante, afirmó que su gobierno ya no opta por 'lo espectacular'. "Antes había mucho teatro deteniendo delincuentes famosos; nosotros lo que queremos es que haya paz y tranquilidad como lo estamos logrando poco a poco y para lograrlo no es suficiente o no basta sólo con estar deteniendo a estos personajes, desde luego, si se logra detenerlos se avanza".

Cambió la estrategia de seguridad

Foto: Gobierno de México.

En materia de seguridad, López Obrador refirió que cambió la política e insistió en que se están atendiendo las causas que originan la violencia.

"Es un cambio en la estrategia, no se puede enfrentar la violencia con violencia, no se puede enfrentar el fuego con el fuego, hay que garantizar mejores condiciones de vida a todo el pueblo", dijo.

Y agregó: "Antes se abandonó a la gente, a los jóvenes, y por eso se desató la inseguridad y la violencia; nosotros hemos cambiado la estrategia, lo principal es el bienestar".

Al mismo tiempo, destacó que ya no hay impunidad ni contubernio de delincuentes con autoridades:

"Antes se vendían plazas, bueno, se llegaba al extremo de que los delincuentes imponían a las autoridades municipales, a veces con gobiernos estatales y como todos sabemos llegó al caso vergonzoso de que un secretario de Seguridad federal estaba al servicio de la delincuencia, algo que se esta ventilando porque este personaje (Genaro García Luna) está preso en Estados Unidos; eso ya no existe".