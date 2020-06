Tenemos que tener equilibrio: AMLO sobre su llamado a salir del confinamiento

Sobre su llamado a salir del confinamiento, criticado por la Organización Mundial de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo hace con el fin de tener equilibrio entre lo sanitario y lo económico.

"Tenemos que tener los equilibrios en todo […] lo más importante es lo sanitario, lo médico, la salud y al mismo tiempo la economía, el bienestar, el regresar a la convivencia en armonía", dijo en rueda de prensa desde Veracruz.

Y agregó: "Por encima de todo es la libertad […] que no nos embargue el miedo, el temor, ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables, la mayoría de los mexicanos. Es excepcional el comportamiento de la gente, por eso se logró aplanar la curva".

En tanto, insistió en que si hubiese un rebrote de coronavirus se daría marcha atrás a la nueva normalidad, por lo que llamó a estar pendientes y a actuar con responsabilidad para poder avanzar.

'No se ha quedado una sola persona sin atención'

Al reiterar que en México se logró domar la pandemia, por la estrategia implementada por especialistas en salud, el mandatario aseguró que ni una persona se ha quedado sin atención, esto, en referencia a que no se rebasó el sistema de salud.

"No se ha quedado una sola persona sin atención, tenemos las camas, los ventiladores y los médicos porque no contábamos con especialistas, se contrataron casi 50 mil trabajadores de la salud en este tiempo y no solo eso, se formaron en tres meses y días, más de 100 días llevan de formación los médicos generales para que aprendieran a incubar y se atendiera a enfermos que necesitara terapia intensiva", acotó.

Además, indicó que lo que planteó de salir del confinamiento fue por recomendación e los médicos, siempre y cuando se aplique lo ya aprendido:

"Que estemos aplicando lo que ya aprendimos, todas las enseñanzas, imagínense cuántas clases llevamos de Sana Distancia, de higiene personal, del cuidado en la familia, ha sido extraordinario cómo se ha cuidado a adultos mayores".

En el caso del Valle de México, afirmó que en los últimos días 'hay una diminución leve' y por tanto, 'ya hay una luz que indica que vamos a salir del túnel'.

