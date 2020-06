No puedo exponerme ni exponerlos: AMLO sobre protestas en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no atendió a los familiares de personas desaparecidas que protestaron este lunes en Veracruz -lugar donde estuvo de gira-, debido a la Sana Distancia, medida recomendada por los expertos en salud para evitar la propagación del coronavirus.

VIDEO: Así abren los centros comerciales en la nueva normalidad Sears abrirá sus tiendas con todas las medidas necesarias de sanitización y sus empleados usarán caretas, tapabocas y guantes

"Hubo en efecto este incidente porque no puedo por la Sana Distancia exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incomoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de Sana Distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo disculpa de que no voy a poner tener comunicación directa con los ciudadanos", dijo en rueda de prensa desde Tlaxcala.

No obstante, dijo que el tema de las personas desaparecidas se atiende todos los días y en este caso la Secretaría de Gobernación es quien tiene esa encomienda, inclusive de atender la protesta que también hay por el mismo motivo en Palacio Nacional.

'Están muy atentos a todo lo que hago'

Acerca del video que trascendió en redes sociales, en donde los veracruzanos le reclaman que 'tiene más derecho la mamá de El Chapo' a ser atendida, que ellos, el mandatario arremetió contra 'la prensa conservadora'.

"(La prensa) está muy atenta de todo lo que hago, que si bajo el vidrio, por que bajé el video, si saludo, por que saludo, si no saludo, por que no saludo […] están muy molestos con nosotros por la transformación que se está llevando a cabo en el país, como ya no mandan los potentados en México, ya no se permite corrupción, están molestos", acotó.

Y agregó: "Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones porque están muy encorajados, muy enojados".

Por lo anterior, llamó a que la prensa se serene y "entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México".

LO MÁS VISTO: