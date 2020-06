Difícil, viajar a EU para entrada en vigor del T-MEC: AMLO

Aunque no descartó todavía su viaje a Washington, para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ve difícil trasladarse porque el tiempo ya está encima.

VIDEO: Así abren los centros comerciales en la nueva normalidad Sears abrirá sus tiendas con todas las medidas necesarias de sanitización y sus empleados usarán caretas, tapabocas y guantes

"Ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No lo descarto todavía, hay que esperar, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible", dijo en rueda de prensa desde Puebla.

En tanto, celebró que la aprobación de un periodo extraordinario en el Congreso para facilitar la implementación del T-MEC en México.

"De todas maneras celebro porque ya se aceptó que se reúna el Congreso, va a haber un periodo extraordinario, según me informan o van a convocar a un periodo extraordinario porque hay ciertas leyes que deben de revisarse y en su caso aprobarse en el Congreso para facilitar la entrada en vigor del tratado. Entonces, se va a hacer esto, si así lo deciden los legisladores, antes del día 1 de julio", dijo.

Aclaró que las leyes que se tratarán en el Congreso no son con el objetivo de detener la entrada en vigor del Tratado:

"No son leyes que puedan detener la entrada en vigor del tratado, pero sí están relacionadas y queremos que no haya ningún obstáculo para que el día 1º de julio entre en vigor el Tratado de Libre Comercio, que nos va a ayudar mucho".

LO MÁS VISTO: