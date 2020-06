No queremos cooperación militar: AMLO sobre nombramientos de México ante la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los nombramientos de México en las Naciones Unidas son una gran distinción para el pueblo de México; sin embargo, afirmó que México no buscará cooperación militar, sino cooperación para el desarrollo.

"No queremos cooperación militar, no queremos que nos apoyen con helicópteros artillados, queremos cooperación para el desarrollo porque la paz es fruto de la justicia, no queremos enfrentar la violencia con la violencia”, dijo en rueda de prensa desde Hidalgo.

Lo anterior, luego de que este miércoles México fuera electo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo Económico y Social (ECOSOC), nombramientos que el presidente de México agradeció 'por el voto de confianza'.

Indicó que el propósito de la inclusión en los Consejos será hacer valer la tradición de la política exterior de México sustentada en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

TRES PUNTOS QUE MÉXICO PROMOVERÁ

Foto: Gobierno de México.

López Obrador felicitó a todo el cuerpo diplomático mexicano y destacó el trabajo del embajador Juan Ramón de la Fuente. En este sentido, leyó un texto de agradecimiento en el que propone tres puntos para que México promueva desde el nuevo espacio que ocupa:

Cumplir con los cuatro derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales proclamados por el presidente Franklin Delano Roosevelt: el derecho a la libertad de palabra; derecho a la libertad de culto; derecho a vivir libres de miedos y temores; y derecho a vivir libres de miseria. Promover cooperación para el desarrollo sustentable, que implica protección al medio ambiente con el propósito de que las naciones ricas y organismos financieros internacional apoyen a pueblos y gobiernos pobres para combatir el hambre, las epidemias, evitar el racismo, clasismo, sexismo, xenofobia y discriminación en todas sus expresiones. Asimismo, apoyar con inversiones y programas de desarrollo para que ningún ser humano en la tierra se vea obligado a emigrar de su lugar de origen por la falta de oportunidades o violencia. Procurar que en ningún conflicto se utilice la fuerza y se imponga en ningún caso el poder hegemónico de las potencias. México siempre optará a favor de la no violencia guiados por el principio del presidente Benito Juárez que entre los individuo como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es al paz.

