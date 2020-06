Aceptará AMLO renuncia de titular del Conapred; propondrá a mujer indígena

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aceptará la renuncia de Mónica Maccise como titular del Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred) y, en su lugar, propondrá a una mujer indígena.

En medio de un contexto de tensión política y mediática -tras la invitación de un polémico youtuber a un foro sobre racismo-, este jueves trascendió la renuncia de Mónica Maccise. Al ser cuestionado al respecto, el mandatario informó que este viernes la titular del Conapred presentará su renuncia.

"Sí la voy a a aceptar (la renuncia) y les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena", dijo en rueda de prensa desde Cuernavaca, Morelos.

En tiempos de Covid-19, ¿ya conoces la pintura antibacterial?

En esta línea, insistió: "Ya basta de simulación, durante mucho tiempo, hasta la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas estaba a cargo de quien no era indígena".

Y agregó: "Propondría a una mujer representante de los pueblos indigenas porque los más humillados de México, los mas vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas; entonces, me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena".

CONAPRED PASARÍA A SEGOB

Mónica Maccise, titular de la Conapred / FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO

Cuestionado sobre si continuaría el Conapred, el mandatario respondió:

"Sí, aunque veríamos también la forma si se puede, si se creó, lo quiero ver con la Secretaría de Gobernación, si se creó por acuerdo o por decreto presidencial y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo me gustaría que se integrará a la Secretaría de Gobernación y formara parte de la oficina de defensa de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático".

Sobre la renuncia, López Obrador dijo: "Cada quien es libre, siempre he dicho que lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo mas honesto".

En tanto, manifestó que 'nunca se debió convocar al foro'. "Quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo", añadió.

Además, aclaró que su administración no actuará de manera simulada y seguirá combatiendo al racismo y la discriminación.

LO MÁS VISTO: