Confiesa AMLO que él ordenó liberar a Ovidio Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que en el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, él ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo' Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Lo anterior es una dura revelación, puesto que, en otras ocasiones, el mandatario había dicho que fue una decisión del Gabinete de Seguridad que él en su momento respaldó.

“La decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta colegiada, secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública; yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es que no haya muertos, lo más importante es la paz”, dijo un día después del operativo.

NUEVA DECLARACIÓN

Foto: Gobierno de México.

Ahora, el mandatario se refirió a los hechos y señaló:

"Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo".

López Obrador hizo referencia a los sucesos del también conocido 'Jueves Negro', al hablar de que su gobierno no permitirá injerencias del extranjero, pues en aquella ocasión, su homólogo estadounidense, Donald Trump, le ofreció apoyo para la captura del hijo de 'El Chapo' Guzmán.

"De manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que sólo corresponde a las autoridades mexicanas. Eso es el respetar, hacer valer nuestra soberanía", puntualizó.

