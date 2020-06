'Tenía diferencias', confirma AMLO renuncia de Asa Christina Laurell

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo.

Este jueves, trascendió que Asa Christina Laurell presentó su renuncia, tras denunciar que querían desaparecer el área que ella encabezaba, además de que acusó serias diferencias con el secretario de Salud, Jorge Alcocer y errores del subsecretario, Hugo López-Gatell.

Al ser cuestionado sobre lo anterior, en rueda de prensa desde Cuernavaca, Morelos, López Obrador respondió:

"Sí, tenía diferencias y a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza, o le di mayor confianza al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta, íntegra; a él y secretario Hugo López Gatell".

Renuncia Mara Gómez

Conferencia matutina del presidente de México, desde Morelos. / Foto: Gobierno de México.

Por otra parte, el mandatario adelantó que este viernes también presentará su renuncia Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En este caso, aseguró que fueron los familiares de víctimas quienes pidieron la renuncia de Mara Gómez y aseguró que su salida no obedece a la falta de presupuesto.

"No es cierto eso (falta de presupuesto), eso está demostrado que no es cierto y las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo y que queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta, ya no hay cabida para simuladores", dijo.

Luego de estas dos renuncias y una tercera por parte de Mónica Maccise como titular del Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred), el jefe del Ejecutivo federal señaló que 'estamos en un momento de definiciones'.

"Así como estos va a haber otros cabos para que se vayan acostumbrando", puntualizó.

