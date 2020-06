AMLO pide no realizar caravanas de vehículos en apoyo a su gobierno

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes que no realicen ninguna caravana en pro de su gobierno, pues no es necesario.

Esto, al asegurar que se había enterado de la próxima realización de esa muestra de apoyo como respuesta por las manifestaciones que se han registrado en diferentes zonas del país en donde se presentan con autos y carteles con mensajes en desaprobación de su gobierno.

"No hace falta, no hay que hacer lo mismo, responder de esa manera no se logra nada.

Las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso es la contaminación pero tienen el derecho de manifestarse y no perjudican", dijo.

López Obrador, aseguró que era evidente que las manifestaciones han sido parte de simpatizantes del PAN.

"Evidente que son militantes del PAN, porque están en campaña. Se podría hablar de actos anticipados pero no denuncia, no los vamos a tocar, no los vamos a testerear", aseguró.

