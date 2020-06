López-Gatell juega peligrosamente con las cifras: Bloomberg

Una fuerte crítica por parte de Bloomberg hacia el subsecretario Hugo López-Gatell ha aumentado la polémica respecto a los casos contabilizados de Covid-19 y fallecimientos en territorio mexicano, pues el análisis publicado por el medio especializado en economía señala que el funcionario ha ocultado la verdadera magnitud de la crisis y pone en riesgo la vida de los mexicanos.

Este informe se dio a conocer el pasado miércoles 17 de junio, fecha en la que México contabilizaba 19,080 muertes y 22,209 casos activos. Ahora, casi una semana más tarde, la cifra aumentó a 24,225 activos, con lo cual los casos totales alcanzan los 180,545 contagios, mientras que en cuanto a las defunciones ya se contabilizan 21,825 muertes.

“La epidemia se está desacelerando, hemos aplanado la curva”, hacía referencia Bloomberg en torno a las declaraciones de Hugo López-Gatell emitidas en una de las conferencias de prensa del mes de mayo.

Bloomberg argumentó que días después de que López-Gatell habló sobre el aplanamiento de la curva, México registró un récord de 5222 contagios en un solo día, además de reiterar el apoyo mostrado por el subsecretario al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha priorizado la reactivación de la economía sobre las medidas estrictas de confinamiento con el fin de disminuir a un grado considerable la pandemia.

Asimismo, el prestigioso medio en economía destaca la opinión de Laurie Ann Ximénez-Fyvie, investigadora de genética molecular en la UNAM.

“Él (López-Gatell) es un buen comunicador y sabe hacer show. Tiene sus argumentos y los usa para convencer a la gente que esto está bajo control”, explicó la científica.

Por otra parte, Sebastián Garrido, coordinador de la Unidad de ciencia del CIDE, explicó la situación actual con una simple frase: “No sabemos dónde estamos”, esto tras hablar sobre un rezago importante en el registro de muertes, pues hasta hace algunas semanas recién se estaban contabilizando los de finales marzo, lo cual da como conclusión del investigador del CIDE un sistema obsoleto de salud.

Bloomberg recalcó que en México existe una baja cantidad de pruebas realizadas, lo cual hace evidente el mal seguimiento que se le ha dado a la pandemia del Covid-19, generando dudas sobre ¿Cuáles serán en realidad las cifras?.

Ahora, a casi una semana de la publicación de dicho artículo, Eric Feigi-Ding, científico de la Universidad de Harvard también cuestiona al subsecretario Gatell por sus cifras.

En una serie de publicaciones a través de su cuenta de Twitter, el epidemiólogo y especialista de Harvard, pone en entredicho las cifras de Hugo López-Gatell, tras comparar los casos positivos de México, con los de regiones como Madrid, Nueva York o incluso Lombardía en Italia, los cuales registraron un alto número de contagios.

El tweet con el que Eric Feigi-Ding abrió su hilo, expresa su preocupación por el alto número de positivos que registra México a pesar del bajo número de pruebas realizadas.

“Estoy llorando por México. Más de 50% es el porcentaje de POSITIVIDAD ¡Más de la mutad de todos los que se hacen la prueba son positivos! Incluso en los peores periodos de Nueva York, Madrid o Lombardía… ¡nunca se acercaron al 50% de positividad! México puede estar experimentando algo sin precedentes.

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy… they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz

