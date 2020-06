Violencia en Guanajuato "es pleito de bandas": AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el gabinete de seguridad presentará un informe especial sobre los hechos violentos que se registraron en Guanajuato, por tratarse de "un asunto que merece un trato especial" .

"Van a informarles, pedí que prepararan un informe para que vengan aquí con ustedes, vamos a hacer el jueves o viernes", precisó tras los cuestionamientos de la prensa.

López Obrador aprovechó para pedir a la población que no apoye a estos grupos delincuenciales por el apoyo que podían tener a cambio, pues su gobierno se encuentra entregando apoyos a distintos sectores a través de las comunidades.

"No hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia, porque me está entregando despensas, voy a hacer base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir, no se metan en eso", explicó.

En su conferencia matutina, dijo que la violencia en esa entidad representa 15% o 20% de los homicidios totales del país y tiene origen en una disputa entre cárteles que ha dejado en medio a mujeres y niños asesinados.

Consideró que la violencia ya escaló a una situación incontrolable y aseguró que dónde más se padece es en el corredor industria, en la parte más poblada, por lo que desde hace tres meses la federación ha tenido que intervenir, aunque dijo, se realiza la coordinación con autoridades municipales y estatales.

"Es muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre, muchos muertos, es muy lamentable lo que está pasando", apuntó.

Refirió que este fin de semana el enfrentamiento mayor o las acciones de violencia de mayor grado fueron en Celaya, por lo que lamentó que la gente de Guanajuato no puede vivir con tranquilidad.

