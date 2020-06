Los amparos contra el Tren Maya tienen tintes políticos: AMLO

Después de que un juez suspendiera la construcción del tramo del Tren Maya en Palenque, Chiapas, tras un amparo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cumplirán los ordenamientos legales, pero que esta suspensión tiene "tintes políticos".

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal señaló que con estas acciones legales "organizaciones no quieren que hagamos nada".

"Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo".

"No son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados. No, son organizaciones, esto tiene tintos políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada", explicó el mandatario.

López Obrador comparó el amparo contra el Tren Maya con la oposición que en su momento tuvieron los segundos pisos del periférico, que fueron construidos cuando él fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. "Tuvimos que enfrentar la oposición del periódico Reforma, del PAN, bueno, y hubo amparos de un abogado distinguidísimo, que respeto mucho, que en paz descanse, el licenciado Burgoa presentó un amparo. No querían que se construyera el segundo piso. Se cumplió con todo el procedimiento y se hicieron los segundos pisos. Ya luego nos copiaron, pero ya no es igual, porque ahora hasta cobran, en ese entonces era sin pago".

Tren Maya puede ser eléctrico: AMLO

El presidente se cuestionó como procedería el amparo, ya que no corresponde a un trazo nuevo. "Es el Ferrocarril del Sureste. Vamos a imaginar que se está modernizando y que se le van a poner rieles mejores, durmientes con piedra más resistente, porque ya no va a ser el tren de antes, el tren de pasajeros, de carga que se desplazaba a 80 kilómetros por hora, va a ser un tren rápido que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, eléctrico. Entonces es modernizar".

Explicó el presidente que "ya casi no hay selva tropical en el país", porque se devastó. "Eso no lo vieron los ambientalistas. Nada más quedan pequeñas áreas en las zonas arqueológicas, es donde hay selva. Lo más que existe. Cuando se habla de selva estamos hablando de sitios donde hay maderas preciosas, donde hay caoba, que es la reina de las maderas, donde hay cedros, variedad de árboles muy grandes, ceibas. Bueno, eso desgraciadamente ya no hay, son pocos los sitios; lo que hay es monte alto y acahuales".

Cuando se le pidió ampliar la información, el presidente señaló que existen dos posibilidades de combustible para el Tren Maya "pero va a ser básicamente eléctrico, moderno".

