Olga Sánchez Cordero revela que ha dado negativo a cinco pruebas de Covid-19

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero volvió a hacer énfasis en que no ha contraído el Covid-19 gracias al uso de sus gotas de nanopartículas de cítricos, las cuales de acuerdo con ella le ayudan a prevenir el contagio del virus. Esto luego de ser cuestionada por el reciente contagio de Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, Sánchez Cordero informó que hasta ahora se ha realizado un total de cinco pruebas de coronavirus y en todas ellas el resultado ha sido negativo, siendo la más reciente de ellas el pasado domingo.

“Por supuesto que me he hecho cinco pruebas, la más reciente fue este fin de semana, que me dieron ya el resultado negativo el domingo”, explicó.

Olga Sánchez Cordero confía en sus 'gotas mágicas'

Respecto a la noticia del contagio del secretario de Hacienda, Olga Sánchez Cordero afirmó que le compartirá sus denominadas ‘gotas mágicas’ las cuales ha reiterado en más de una ocasión que le ayudan a prevenir el virus y que ya ha compartido con funcionarios que previamente se han contagiado.

“Déjame decirte otra cosa: Al señor secretario de Hacienda le voy a mandar mis gotas mágicas. Así que hoy se las mando”, afirmó.

