Opositores a AMLO realizan tercera marcha motorizada en varias ciudades

Ese fin de semana se llevó a cabo la tercera marcha del Frente Nacional Anti Amlo (Frena) en varias entidades del país, entre ellas Puebla, Oaxaca, Jalisco, San Luis, Potosí, Tabasco y Querétaro, como en las dos veces anteriores, la movilización se realizó a bordo de vehículos.

Los manifestantes exigieron al renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que consideraron que no ha sabido conducir al país por lo que la crisis económica y de seguridad se han agudizado durante su administración.

Además de colocar cartulinas en sus autos, en algunas ciudades, como Querétaro, se colgaron lonas sobre puentes peatonales, algunos automovilistas hicieron sonar su cláxon como muestra de apoyo.

En redes sociales se compartieron imágenes de las marchas realizadas en país, así como mensajes en contra del gobierno federal.

“Me emociona ver el respeto y civilidad en la marcha #FRENA en #Puebla. No son fifís somos ciudadanos hartos del gobierno de @lopezobrador_. Corrupto, inepto, mentiroso y resentido que lo único que busca es distribuir la miseria”, escribió una usuaria identificada como Mayte.

“#Marcha #FRENA #Guadalajara. No te queremos Andrés Manuel!! No es marcha Fifí ni de riquillos.

¡Es marcha de Mexicanos! Tus mentiras, y desatinadas políticas públicas nos ha Unido. México somos los ciudadanos, jamás un grupo de pillos. @XiudadanosMx”, publicó Alicia Hernández.

“Los mexicanos AMAMOS a nuestro país!Bandera de México, y no vamos a permitir que lo sigas destruyendo López! #SomosMexico #Puebla tampoco te quiere! #LOPEZalPENAL #FRENA #AmloPesteComunista”, consideró la usuaria Sofía Tomexicana.

El pasado 13 de junio se llevó a cabo la segunda movilización de Frena en varios puntos, incluso en ciudades de otros países, esto hizo que los consulados mexicanos alertaran a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las marchas en Houston, Dallas y Los Ángeles; la primera marcha se realizó el 30 de mayo.

#Marcha #FRENA #Guadalajara No te queremos Andrés Manuel‼️ No es marcha Fifí ni de riquillos. ¡Es marcha de Mexicanos! Tus mentiras, y desatinadas políticas públicas nos ha Unido. México somos los ciudadanos, jamás un grupo de pillos. @XiudadanosMx pic.twitter.com/jKSaFnZwA0

#FRENA

No importa cuanto descalifican la marcha

No importa que quieran sabotearla

No importa toda la 💩💩 que quieran tirar ya somos millones que no quieren a amlo

LO QUE IMPORTA ES QUE CADA VEZ SOMOS MAS

— abuelita feliz (@Marcela95865214) June 27, 2020