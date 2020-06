AMLO descarta utilizar aeronaves militares para su viaje a EU

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no utilizará las aeronaves militares en su próximo viaje a Estados Unidos para el arranque del tratado comercial del T-MEC, el próximo 1 de julio.

"Voy a trasladarme en los aviones de ruta comercial, no hay viaje directo de la Ciudad de México a Washington, pero se puede hacer escala y llegar un día antes del encuentro que tendremos", reveló en conferencia de prensa.

El mandatario dijo que utilizará las aeronaves de las Fuerzas Armadas o Marina solo en caso de emergencia, pues ya no es como antes que se utilizaban para trasladarse de manara discriminada.

"No descarto la utilización de aviones la Fuerza Aérea o de la Marina, helicópteros pero sólo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población de casos por tragedias que no deseo, pero si tengo la necesidad de moverme pronto utilizaría helicópteros de las fuerzas armadas", apuntó.

López Obrador dijo que como viajará con tiempo le permite hacer la escala y tomar las medidas necesarias para llegar a tiempo a la ceremonia protocoloaria y adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), darán a conocer el detalle del viaje.

Mientras que su comitiva se reducirá a los titulares de las secretarías de Economía, Graciaela Márquez Colín, de SRE, Marcelo Ebrard y Alfonso Romo, titular de la Oficina de la Presidencia,

"Hay que predicar con el ejemplo, nada de la parafernalia de antes y no quiero dar pie para nada y no quiero que regrese ese estilo al gobierno de la extravagancia, la prepotencia, la fantochería y desde luego no permitir la corrupción", comentó.

Te recomendamos:

Mhoni Vidente: los horóscopos de julio Nuestra vidente favorita te dice cuáles son los mejores días de este mes para tu signo y los números con más magia

Evaluna y Camilo son criticados por publicar video íntimo La pareja dividió opiniones en redes sociales

Adele revive con su vestido de transparencia y lentejuelas al anunciar que no habrá nuevo álbum en septiembre La cantante deslumbró en el concierto de Glastonbury y así lo recordó