Emilio Lozoya acepta extradición y cambia de abogado

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aceptó de manera voluntaria ser extraditado a México desde España en donde fue detenido el pasado mes de febrero, para colaborar con la Fiscalía General de la República a esclarecer las imputaciones que se tienen en su contra, así lo confirmó esta mañana el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

“Emilio Lozoya Austin presentó ayer formalmente ante la sala penal de la audiencia nacional del reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta fiscalía general. Y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”, explicó el fiscal.

Asimismo, Gertz Manero confirmó que será en los próximos días cuando el gobierno mexicano envíe a Madrid un avión para el traslado de Emilio Lozoya bajo las medidas de seguridad e higiene correspondientes.

“Una vez concluida esta etapa se iniciarán de inmediato las dirigencias procedentes para establecer las responsabilidades de todos los involucrados y los beneficiarios de los delitos, incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado”, agregó Gertz Manero.

Finalmente, Alejandro Gertz Manero confirmó que desde el 25 de enero de 2017, a entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, misma que no se concluyó en más de dos años, misma que tuvo que retomar la FGR.

“Al inicio de las funciones de la nueva fiscalía tuvimos que retomar ese caso para esclarecer con toda precisión los delitos cometidos y las posibles responsabilidades. entre ellos todas la referentes al extraditado obteniéndose de inmediato el aseguramiento de bienes inmuebles vinculados por lavado de dinero”, agregó Gertz Manero.

Emilio Lozoya acepta ser extraditado a México Alejandro Gertz Manero informó que el ex director de Pemex presentó formalmente la solicitud por escrito donde acepta la extradición requerida por la Fiscalía General de la República. 🎞️ #RRSS pic.twitter.com/afp1NYnGA0 — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) June 30, 2020

Emilio Lozoya cambia de abogado

Mediante un breve comunicado de prensa, el Despacho Coello Trejo y Asociados, el cual estaba a cargo de la defensa de Emilio Lozoya, notificó que de mutuo acuerdo con el ex director de Pemex y su familia, decidieron no continuar con la defensa del ex funcionario tras la extradición

“Este despacho se ha caracterizado en ser leal hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearle a Emilio y a toda su familia una conclusión favorable en beneficio de sus intereses”, explica la defensa del ex funcionario.

Y a punto de ser extraditado a México, Emilio Lozoya cambia de abogado👇 pic.twitter.com/HIwdeQSnpH — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 30, 2020

Lo más visto en Publimetro

Sismo de 4.4 en Guerrero se percibe en la CDMX No se emitió alerta sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos