Rechaza López Obrador reunirse con Biden, "no sería correcto"

La visita del presidente de México a Estados Unidos es con fines de trabajo, por lo que "no sería correcto" hablar con candidatos, especialmente con el ex vicepresidente Joe Biden, aseguró este martes Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre su próximo viaje, del cual prometió dar detalles el miércoles, el presidente López Obrador aseguró que viaja para atestiguar el inicio del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. "A eso voy, por eso no puedo hablar, y no sería correcto hablar con candidatos. Es una visita de trabajo. Voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y, si así lo decide, estaría también el primer ministro de Canadá".

Joe Biden, único precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, es el favorito para ganar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, de acuerdo con diversas encuestas recopiladas por el sitio Real Clear Politics. Hasta el pasado viernes, tenía una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre Donald Trump, republicano que busca la reelección.

López Obrador también rechazó que su viaje tenga como objetivo solicitar apoyo ante la crisis económica. "Nosotros no necesitamos créditos. Tenemos finanzas públicas sanas, esa es una diferencia con lo que pasaba anteriormente. Cuando la crisis que enfrentó el presidente Zedillo hubo un rescate de Estados Unidos. Nos pusieron a disposición 20 mil millones de dólares y tuvimos que dejar hipotecado el petróleo. Eso no sucede ahora. No tenemos esa necesidad".

Los próximos viajes al extranjero de López Obrador

El presidente añadió que no tiene intención de viajar al extranjero, ya que no le gusta. Sin embargo, aseguró que otro viaje que tiene en mente sería a China, para agradecer al presidente Xi Jinping por su apoyo en el combate a la pandemia de Covid-19. "Si salgo, tengo el compromiso de ir a China, pero voy a esperar porque es un viaje más largo y la verdad no me gusta mucho viajar al extranjero. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior, que si hacemos las cosas bien en el país, nos van a respetar afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Ahora voy a Estados Unidos porque lo amerita la entrada en vigor del tratado, porque es muy oportuno. Así como dicen que por qué si faltan cuatro o cinco meses voy, estoy consciente, pero no voy a hacer política partidista. Así como dicen de la elección, yo les digo, está iniciando el tratado. Y política, entre otras cosas, es tiempo", explicó.

¿Habrá mañaneras en Estados Unidos?

Finalmente, aseguró a los periodistas que están invitados a su viaje al país vecino del norte, pero que tendrán que trasladarse por su cuenta. "Están invitados. Nosotros somos visitantes y no tenemos capacidad para que todos puedan participar en los actos. Hay un protocolo que en este caso lo define el gobierno que nos invita. Todas y todos están invitados. No va a haber un avión especial, tendríanq eu trasladarse por su cuenta,c omo siempre lo hacen en los últimos tiempos en las giras, pero sin excluir a nadie, de parte nuestra.

