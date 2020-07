'Vamos a respetar al INE', afirma AMLO

El presidente señaló que vigilaría de cerca de que las elecciones sean libres y limpias y que se respetaría al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.

“Nosotros padecimos de fraudes electorales, muchos mexicanos han padecido de imposiciones, de fraudes, por fraudes electorales ha habido represión, es una de las manchas que más han ofendido al pueblo y han denigrado a nuestra nación, está escrito, entonces vamos a desterrar el fraude electoral, y desde luego que se va a respetar a autonomía del INE, del Tribunal, pero, todos debemos de cuidar que las elecciones sean limpias y sean libres, que no haya utilización del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer ningún partido, a ningún candidato”, expresó en Palacio Nacional.

Esto, luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmara que en las elecciones del 2021, el organismo vigilaría el proceso de la Presidencia hasta alcaldías.

En respuesta, el presidente López Obrador señaló que nadie debe enojarse porque se vigilen los comicios para evitar que exista fraude.

“Que nadie se enoje porque vamos a estar pendientes de que no haya fraude y que todo mundo pueda denunciarlo y manifestarlo y que se cuide, sobre todo, el uso del dinero en campañas, por todo lo que ya sabemos, esto que estábamos hablando de Odebretch y Pemex y Lozoya, que las grandes corporaciones económicas, financieras, no intervengan, que los medios de información, en particular la televisón, ya no actúe como lo hacía antes, que haya equidad, piso parejo, para todos y que se respete el voto ciudadano”, dijo.

El mandatario tabasqueño señaló que no se le daría a nadie el trato que se les dio a ellos como adversarios y por eso se vigilaría que se trataran de elecciones limpias.

Por otro lado, este lunes se reanudó en el Congreso el proceso para la elección de consejeros del INE, el cual se había suspendido por la pandemia y de llegar a un consenso, el 22 de julio quedarían electos.

