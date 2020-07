AMLO da negativo a Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se practicó la prueba para detectar Covid-19 y dio negativo.

“Aprovecho para comentales que me hice la prueba del Covid… Me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo, afortunadamente este virus”, expresó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

A su vez, señaló que, de ser requerido por protocolo, podría realizarse nuevamente la prueba al llegar al país vecino.

“Ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente, no significa nada si allá por el protocolo de salud tengo que volvérmela a hacer porque tengo que ser respetuoso de las normas de ese país y no se me quita absolutamente nada, no hay ningún demérito y pues, yo quisiera que nadie se enfermara”, concluyó.

En días previos, el presidente ha convivido con personal de su gabinete que ha dado positivo al virus, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera..

