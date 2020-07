Inaceptable que AMLO y Trump no toquen el tema de seguridad: Bryan LeBarón

La reunión que tendrán esta tarde los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump y de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado manifestaciones a favor y en contra y algunos integrantes de la familia LeBarón tendrán un plantón afuera de la Casa Blanca.

En una entrevista con Publimetro, Bryan LeBarón aclaró que la idea es protestar para exigir que cumplan con el esclarecimiento del ataque a su familia el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, así como la inseguridad que se vive en el país.

"Pediremos justicia por nuestro caso y que se ponga sobre la mesa una estrategia de seguridad medible y que se tome en serio el tema de seguridad", dijo.

Además, apuntó que en la movilización estarán presentes los padres de Rhonita Maria Miller, a quien asesinaron junto a sus bebés el año pasado; así como otros primos y amigos, que viven en la zona.

"No se trata de una manifestación política o de oposición al presidente, lo que busca es promocionar la unidad y trabajar en conjunto como mexicanos, pero con EU para realmente tener las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y la violencia", comentó.

¿Cómo será la protesta que están organizando?

—Más que una protesta es una emancipación para recordarle al presidente la promesa que nos hizo, no solo como familia, de que nuestro caso no quedará con impunidad; sino también la promesa de campaña de mejorar el sistema de seguridad en el país y vamos cada día peor.

Es algo que se planeó de último momento cuando recibimos la agenda y nos dimos cuenta de que no contemplaba tocar el tema de seguridad y decidimos tomar acciones y venir a Washington para presentar y llamar la atención a ambos presidentes.

¿Qué piden?

—Sabemos que Estados Unidos es corresponsable por la violencia que se vive en México, de Estados Unidos llega la mayoría de las armas y también se consumen las drogas que hacen llegar miles de dólares hacia México, mismos que sirven para financiar el narco terrorismo.

Para nosotros es inaceptable que no se toque el tema de seguridad, en primer punto porque si hablamos de crecimiento económico no será posible lograrlo si no hay seguridad, no va a llegar inversión que llegue al país ni el interés de empresarios. El propio índice de paz nos dice que cada año se pierde 24% del PIB por falta de seguridad, el primer tema que se debe de tocar cuando se habla de establecimiento y crecimiento económico es la seguridad.

También recordar que hasta la fecha no hay estrategia de seguridad, esta administración no nos ha dado ninguna estrategia de "abrazos y no balazos" no ha funcionado y nos quieren vender la historia de que hay progreso porque a pesar de que aumenta la violencia no se aumenta igual de rápido como en sexenios anteriores, eso no es progreso es fracaso.

Debemos tener una estrategia escrita, medible, lograble y en conjunto con EU que nos han ofrecido la ayuda, es la única forma que vamos a mejorar el tema y es que hay muchas vidas en los balances. La violencia y crimen no ha estado en cuarentena, han subido 25% este año y debemos tomar acciones, debe ser prioridad para el presidente mejorar este tema.

¿Buscarán una reunión con López Obrador?

—Si nos interesa hablar con el presidente pero lo que no queremos es sentarnos a escuchar una mini mañanera, queremos hablar de estrategias reales, planes del presidente y queremos pedirle que se siente en la mesa con el presidente Trump para poner sobre la mesa para que trabajen en conjunto, Trump ha ofrecido ayudar en el tema de seguridad y se ha rechazado por el tema de soberanía y es algo muy difícil de entender, sabemos que muchos países han trabajado juntos y se han aliado para combatir un enemigo en común respetando la soberanía y es lo que esperamos entre ambos presidentes.

