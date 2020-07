Destaca embajadora contribución de mexicanos a EU

La Embajada de México en Estados Unidos dio detalles sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca.

La titular de la dependencia, Martha Bárcena, se reunió con medios de comunicación para hablar sobre el primer viaje internacional del presiente.

La consulesa estuvo acompañada por Roberto Velasco, Director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ahí, compartieron algunos resultados de la reunión del presidente López Obrador con Donald Trump, en el que destacaron las contribuciones de alrededor de 38 millones de mexicanos que viven en el país norteamericano.

La Emb. @Martha_Barcena habla sobre el desarrollo y resultados de la #VisitaWashington del Presidente @lopezobrador_ en encuentro con medios de comunicación junto con @r_velascoa. Destacaron mensajes de cooperación y contribuciones de mexicanos en 🇺🇸 en @LaCasaBlanca. pic.twitter.com/2JaCTWlJhb

— Embassy of Mexico in the US (@EmbamexEUA) July 9, 2020