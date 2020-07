¿Utilizó Trump el discurso de AMLO para su campaña?

Las palabras que ofreció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la relación entre ambos países podría haber sido utilizada para promover a Donald Trump, de cara a las elecciones en Estados Unidos.

Esto, luego de que un cuenta no oficial del equipo de campaña de Donald Trump en español, utilizó un fragmento del discurso de López Obrador donde agradece al mandatario estadounidense su comprensión y respeto.

“Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato, como Presidente de México, en vez de agravios contra mi persona y, lo que estimo más importante, contra mi país, he recibido de usted comprensión y respeto”, dijo el presidente, tras su reunión en la Casa Blanca.

Trump launched his 2016 campaign by calling Mexicans rapists.

He's spread racism against our Latino community ever since.

We need to work in partnership with Mexico.

We need to restore dignity and humanity to our immigration system.

That's what I'll do as President.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 8, 2020