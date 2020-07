FGR frena investigación del narco en estados

La Fiscalía General de la República (FGR) abandonó a las entidades de la República durante este primer semestre de 2020, pues pese al alto índice de violencia que se vive actualmente en el país, la dependencia no ha atendido ninguna solicitud de intervención para colaborar en casos de delincuencia organizada, de acuerdo con información de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Según la información, la institución de seguridad tenía planteadas 10 mil intervenciones en este año; sin embargo, hasta la fecha, no han realizado ni una sola de las emitidas por las unidades administrativas, las cuales se realizan porque las entidades en muchas ocasiones no tienen las facultades legales para atender este tipo de delitos del crimen organizado.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), aseguró en entrevista que los estados de la República tienen problemas en casos de delincuencia organizada porque no cuentan con las competencias legales para enfrentarlas, pues la ley no autoriza que éstas respondan por cosas que tocan a la Federación.

“Es un problema relevante y de una absoluta ausencia. Estamos hablando de delincuentes que están en absoluta impunidad, que no se sancionan. Además, la Fiscalía en 2019 tuvo un recorte histórico a su presupuesto y en este 2020 más, que refleja un abandono. Esta orfandad se ha realizado en todos los gobiernos; incluso lo vimos en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, señaló Rivas.

El director del ONC recordó el caso registrado en el estado de Guanajuato y que no atrajo la FGR, en donde se detuvieron a 20 personas ligadas al Cártel de Santa Rosa de Lima, el cual es liderado por El Marro; sin embargo, días después todos ellos salieron en libertad con irregularidades. Incluso la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato dijo que 12 personas seguirán su proceso bajo fianza y en libertad, pero “con investigación abierta”.

“Este desdén de la FGR deja ver el delincuente puede cometer un acto delictivo y que tiene la posibilidad de salir impune, pues no hay acciones contundentes de la propia dependencia en contra de los criminales, son incentivos para seguir delinquiendo porque no se actúa y no son contundentes contra las organizaciones criminales”, indicó Francisco Franco Quintero, especialista de seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.

Sometimiento

Marc Lara Klahr, miembro del Nuevo Periodismo para la Justicia, indicó que hay dos formas por las que puede intervenir la FGR: por temas que corresponden al orden federal o por razones de mayor capacidad de investigación, y subrayó que el abandono a las fiscalías estatales hablaría de una omisión inaceptable y un sometimiento de la Fiscalía General de la República al poder Ejecutivo y a las políticas de restricción presupuestal.

“Si la FGR no ha atendido las solicitudes, en un momento donde hay un incremento de violencia extrema en el país, habla de un desdén hacia la persecución de los delitos federales. La Fiscalía tendría que tener más dientes para actuar en ámbitos locales, pues sino lo hace manda un mensaje de que las personas que cometen delitos federales, como es la delincuencia organizada, tráfico de personas, desaparición, corrupción, explotación de personas, quedan en impunidad”, indicó.

Y resaltó el hecho de que la Guardia Nacional cuente con facultades de investigación, pues “le resta fuerza a la FGR y dejarle a las Fuerzas Armadas las tareas de investigación de los delitos del orden federal; sin embargo, son instituciones con poca capacidad de investigación real que prefieren el uso de la fuerza, además de que tienen un historial de detenciones arbitrarias”, subrayó Lara Klahr.

En tanto, Francisco de Villa, especialista en Justicia en Causa en Común, resaltó el informe de actividades 2019 de la FGR, en donde la misma dependencia reconoce que tiene una serie de problemas que dificulta la procuración de justicia, como la falta de control en las denuncias presentadas, diversas omisiones y falta de capacitación de los servidores públicos, así como el tiempo excesivo de espera y actos de corrupción.

“El Artículo Cuarto en Competencias establece que se tendrán facultades del fuero común cuando se demuestre la ineficiencia de la Fiscalía local; sin embargo, abre la puerta a cierta discrecionalidad, pues es muy fácil que se deslinden de casos por un tema técnico de leyes”, puntualizó el especialista.

Reducción de presupuesto

El experto en seguridad de la Ibero resaltó la reducción de presupuesto que ha tenido la Fiscalía, el cual 90% se va a gasto de nómina, por lo que se destina muy poco a investigaciones y capacitación.

“No hay nada, cambiaron de nombre pero sus formas y elementos siguen estando ahí; son insuficientes y negligentes. Creo que la FGR no ha encontrado el lugar que debe ocupar en los temas de seguridad, pues están más metidos en lo interior, arreglando la casa, que en combatir de forma contundente al crimen organizado”, indicó el especialista.

En tanto, Ernesto Antonio Pérez Mendía, profesor investigador de la Universidad La Salle, señaló que la Fiscalía tiene mucho trabajo rezagado, pues actualmente la dependencia tiene alrededor de 300 mil averiguaciones no esclarecidas, y criticó la disminución de 382 millones de pesos en el presupuesto de este año para la institución de seguridad.

“Esta disminución afecta a tres áreas dentro de la Fiscalía: el primero es el combate a actos delictivos; el segundo es la investigación y el tercero es el esclarecimiento. Esta falta de recursos va a pegar en estos aspectos, porque lamentablemente en la Fiscalía hay más personal administrativo que operativo”, señaló el especialista de La Salle.

