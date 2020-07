Audiencia de Emilio Lozoya se realizará este martes

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que este martes a las 9:00 horas se llevará a cabo la primera audiencia de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y quien está acusado de supuesto lavado de dinero, fraude y cohecho.

De acuerdo con los primeros informes, será imputado por el delito de lavado de dinero, por la compra de la planta de Agronitrogenados y la audiencia correrá a cargo del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga Mendoza.

Aunque se esperaba que ésta se realizará una vez que aterrizara de Madrid, desde donde fue extraditado, Lozoya Austin fue trasladado a un hospital al sur de la capital donde se mantiene actualmente, por lo que aún se desconoce si la audiencia —que será cerrada— la llevará de manera virtual o presencial.

El CJF creó un grupo de WhastApp para representantes de los medios de comunicación, desde el pasado viernes 17 de julio, en donde se comprometió a informar los detalles de la audiencia de imputación correspondientes a la orden de aprehensión del 25 de mayo de 2019.

Las acusaciones

Lozoya Austin enfrenta cargos de lavado de dinero por permitir la compra de una empresa chatarra por Pemex por cerca de 500 millones de dólares cuando su valor real era de 50 millones de dólares, provocando pérdidas millonarias a la petrolera. A cambio, se especula que, Altos Hornos de México (AHMSA), le entregó 3.4 millones de dólares por la compra irregular.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha expresado que con el dinero de AHMSA, el ex funcionario pagó la casa de 38 millones de pesos ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la CDMX, misma que le fue asegurada el 28 de mayo de 2019.

El ex funcionario cuenta con una segunda orden de captura relacionada con el uso de 1.2 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que se le señala por delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Ecos en el caso

Recientemente se dio a conocer que Lozoya Austin coordinó sobornos a legisladores en 2013 por 52 millones de pesos para que votaran a favor de la Reforma Energética, que abría las puertas a inversiones extranjeras en la extracción de petróleo.

En dicha operación estarían involucrados varios políticos mexicanos como el mismo ex presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, ex presidente del Consejo de Pemex y ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como varios legisladores panistas y priistas, principalmente.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una cadena de correos en los que se confirma que Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora brasileña intervino personalmente en las negociaciones con políticos mexicanos, esto, a petición de un personaje identificado en los correos con las iniciales “EL”, que coinciden con las de Emilio Lozoya.

Además, el senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que en el caso del ex director de Pemex,"aún falta mucha tela por cortar y mucho por conocer", no sólo las declaraciones iniciales sobre sobornos por 52 millones de pesos a legisladores.

En conferencia de prensa virtual, dijo que en ese entonces era diputado de MC y observó la misma situación con otras reformas que formaban parte del llamado "Pacto por México" por lo que confío en que el caso avance y se pueda esclarecer la situación para tomar las acciones pertinentes.

