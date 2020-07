Desconozco si Peña Nieto fue detenido en España: AMLO

El presidente Andrés Manuerl López Obrador aseguró esta mañana que desconoce si el ex presidente Enrique Peña Nieto está bajo custodia policial en España, como lo informó el periodista Sergio Sarmiento minutos antes.

"No tengo información y no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud. La Fiscalía podría informar. Yo no tengo elementos. No conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña Nieto. Si existiera, no tenemos nada", comentó.

"La Fiscalía General de la República lo puede hacer directo, pero ahora no tenemos ese dato", explicó también el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

La mañana de este viernes, el periodista Sergio Sarmiento publicó en redes sociales información sobre que el ex presidente Enrique Peña Nieto estaría bajo custodia policial en España.

"Las autoridades españolas no lo niegan, dicen que no pueden comentar sobre una operación en activo", indicó.

Tuit de Sergio Sarmiento / Twitter @SergioSarmiento

