Detención de 'El Marro' no es garantía que haya justicia: Francisco Rivas

La detención de José Antonio Yepez, alias “El Marro”, en Guanajuato no es una garantía de que pueda ser llevado a la justicia para que tenga una sanción, advirtió Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

En una entrevista con Publimetro, el especialista dijo que aunque es positiva la acción, el alcance de la misma se verá en la medida en que las autoridades logren un caso bien armado que permita la sanción de un delincuente que tanto daño le ha hecho al país.

#TuVozEnPublimetro🌐

¿Qué evidencian los gobiernos federal y estatal con la detención de #ElMarro, familiares y otros líderes del crimen organizado? — Publimetro México (@PublimetroMX) August 2, 2020

“No hay que olvidar que hace tres semanas se detuvo a una parte importante de las cabezas del grupo delictivo y finalmente todos fueron liberados. Tener una detención es un dato positivo siempre y cuando tengas una capacidad del estado para retomar el control de un territorio”, añadió.

¿Qué se debe atender ahora?

—Que no haya quien ocupe el espacio del grupo, que alguien internamente ocupar el espacio de líder, porque no es la primera vez que a la detención de un líder asume una nueva cabecilla y es algo que ocurre recientemente y que si no tenemos en consideración y no aprendemos del pasado no vamos a poder avanzar y tendremos los mismos errores de siempre.

Esto es una muestra de que la federación y el estado puede trabajar juntos, pero por si mismo hoy no ha pasado nada, no ha habido un mínimo acceso a la justicia para nadie y hasta que eso no suceda es un trabajo muy incipiente.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar las autoridades en todo el territorio?

—Se debe entender que probablemente esta detención va a tener consecuencias y si yo estuviera en Guanajuato sentiría esa preocupación de estar en un contexto en donde es probable que alguien quiera retomar el control del territorio y pueda haber desde un ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación hasta una represalia de Santa Rosa de Lima contra las autoridades y ciudadanía. Puede haber violencia interna en Santa Rosa de Lima porque alguien busque llenar el vacío del liderazgo de El Marro. Lo ideal es resguardarse en casa y no salir si no es necesario, mantenerse informados sobre fuentes confiables de información.

¿Cómo garantizar que no haya represalias o negociación como en el caso de Ovidio Guzmán y retomar el terrotorio?

—Esa negociación fue un error, de lo peor que hemos visto en nuestro gobierno en muchas décadas, pero lo que debería de suceder más allá de no generar la violencia en este caso en particular es que si se busca retomar de manera seria la tranquilidad en la entidad se debio hacer la inteligencia previa para no permitir que el dinero de la delincuencia compre voluntades o territorios, y se rompa el lazo con la gente porque ellos requieren tener el apoyo ciudadano y yo me imagino o espero que ese trabajo se haya hecho. El segundo punto es que se haga inteligencia preventiva, patrullaje para que la zona sensible y sobre todo la de alta presencia de los carteles rivales no acaparen ese espacio que este momento está siendo mermado del grupo de Santa Rosa de Lima y que se busque antes que nada la protección de los ciudadanos, si eso se hace es probable que sea un éxito la detección.

¿Si esto no se hace cuales son los riesgos?

—Repunte de la violencia y finalmente van a terminar liberando a El Marro.

Te recomendamos:

En México las sentencias judiciales serán públicas Los poderes judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias consideradas de “interés publico”