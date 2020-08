López Obrador califica como 'muy importante' detención de El Marro

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador calificó como "muy importante" la detención de José Antonio Yépez, alias "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato.

A través de un video, subrayó la colaboración que tuvo la Secretaría de la Defensa (Sedena) y el gobierno de la entidad para ubicarlo y recordó que en ese territorio se registran 15% del total de homicidios del país.

"Hoy en la mañana me informaron como a las 6:00 de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada".

AMLO desde Palacio Nacional / Foto: Presidencia de la República

Desde la Sala de juntas Daniel Cabrera en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la violencia en la entidad creció por la impunidad, complicidad y componenda con autoridades municipales y estatales, por lo que se debe seguir con el trabajo coordinado para evitar que escale y crezcan otras bandas.

"En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes. En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia".

Seguiremos combatiendo la epidemia del #COVID19 para salvar vidas sin dejar de enfrentar la peste de la corrupción y la impunidad que tanto daño ha causado al pueblo de México.https://t.co/GKGUvvcW9U pic.twitter.com/lIRoxuyVNr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 2, 2020

Adelantó que se buscará que se buscará "recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la Nación".

Además dijo que a pesar de esta pandemia del coronavirus el país va a salir adelante pues se está enfrentando de manera frontal a la corrupción y el gobierno ya no está "secuestrado" ni al servicio de un grupo.

