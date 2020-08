Destituyen a 3 directores por nexos con García Luna

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo informó que, durante la actual administración, tres directivos de diferentes instituciones han sido destituidos por posibles vínculos con Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo. / Foto: Gobierno de México

“Recibimos la instrucción del presidente de revisar antecedentes de personal que hubiese estado vinculado directamente a García Luna, en virtud de las complicidades que se generan en esas relaciones.

"Hemos avanzado en esta depuración cuidando no lastimar a personal que ha cumplido con una función institucional”, aseguró, durante la gira del presidente por Nayarit.

Detalló que, además de los directivos, se ha destituido a personal de menor rango.

“En el caso de la Guardia Nacional han sido dos personas relevadas del cargo, directores generales, puedo proporcionar los nombres.

"Se ha relevado, igualmente, a un director en la administración de penales federales y a otro personal de menor nivel, pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de Genaro García Luna y seguimos, de todas maneras, pendientes del caso y de que, cualquier persona vinculada directamente, quede al margen de los equipos de trabajo que tenemos en la Secretaría”, expresó.

Por otro lado, indicó que los ex servidores no tienen procesos penales en su contra, pues no se les encontró alguna irregularidad en su desempeño.

El ex funcionario mexicano se declaró no culpable de los delitos que se le imputan / Foto: AP

Sin embargo, aseguró que no podían ser ingenuos, con respecto a su red de relaciones.

"Sabemos que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso, a García Luna, así es que no hay que sorprenderse de los nombres que ahora están saliendo porque precisamente en su desarrollo profesional coincidieron en el tiempo y es en esa circunstancia que se construyó las complicidades que hoy están saliendo a flote”, sostuvo.

Genaro García Luna, ex jefe de la Policía, enfrenta un proceso penal en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como falsedad de declaraciones.

El ex funcionario fue detenido en diciembre de 2019 y su última audiencia fue en enero, en la que se declaró inocente.

