Buitrean las ‘mañaneras’ de AMLO para estafar y promocionarse

Las transmisiones en vivo que se realizan desde Palacio Nacional ya son blanco de extorsiones y fraudes para quienes sintonizan las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los comentarios que se vierten en los live desde la cuenta del gobierno federal –cuyas emisiones son replicadas por medios nacionales– son acaparados por empresas fantasma y cuentas particulares para ofertarse en los comentarios y así defraudar a los usuarios que se conectan a través de esta plataforma en redes sociales.

La situación fue confirmada por autoridades de la Policía Federal y su ciberseguridad, quienes le siguen la pista a este tipo de cuentas; sin embargo, la falta de candados por parte de Facebook y de denuncias formales ha hecho un vacío en este tipo de delitos.

En entrevistas por separado, testimonios relataron a Publimetro cómo fueron víctimas de este modus operandi por medio de las transmisiones en vivo que se realizan de lunes a viernes en punto de las siete de la mañana.

Especialistas en redes sociales afirmaron que los encargados de lanzar este tipo de transmisiones deberían poner avisos de alerta para evitar este tipo de fraudes a los usuarios que se conectan para ver los cortes informativos del mandatario federal.

Alberto, a quien llamaremos así por petición del entrevistado, aseguró que ve las conferencias del presidente de forma habitual; sin embargo, en una de ellas detectó en los comentarios que una empresa promocionaba préstamos de hasta 25 mil pesos, sin comprobar ingresos.

El originario de Querétaro dio clic al comentario que lanzó la usuaria “ Fania Díaz”, debido a que, asegura, se quedó sin empleo y enfrenta problemas económicos.

Una vez que contactó la cuenta, le pidieron un adelanto de mil pesos para agilizar los trámites del préstamo. El dinero no lo pudo recuperar tras concretar el depósito a la cuenta que le señalaron, y aunque trató de localizar a la persona con la que inició el trámite del préstamo, jamás contestaron a los números que le brindaron.

“Hola, me dirijo a cualquier persona que esté interesada en un préstamo de dinero. Favor de comunicarse para obtener el préstamo de forma segura a través de correo electrónico o WhatsApp”, se lee en uno de los comentarios colgados en las transmisiones de las conferencias matutinas.

Publimetro hizo una revisión a estos mensajes y se comprobó que este tipo de cuentas invitan a interactuar a los usuarios a través de ofertas que pretenden, principalmente, obtener datos personales, cuentas bancarias u alguna otra referencia de las personas que buscan acceder a este tipo de ofertas. Además, en muchas ocasiones, también contienen virus maliciosos.

Incluso se detectó que algunos perfiles de empresas son fantasma, pues una vez que accedes a la liga que te brindan, no existen datos de referencia de la institución o ubicación física de dónde operan.

Otros usuarios, como organizaciones y corporativos, e incluso funcionarios, comentan “en cascada” para hacerse notar en las transmisiones de Presidencia, que alcanzan hasta más de 100 mil espectadores, en promedio.

De acuerdo con comunicación social, para que una conferencia matutina se pueda llevar a cabo es necesaria una grúa de casi 10 metros para una cámara de video y 147 sillas para reporteros.

Para que el presidente López Obrador dirija su mensaje matutino todos los días también se requiere equipo técnico especializado para la transmisión y personal para maniobrarlo.

50 mil pesos en crédito llegan a ofrecer estas cuentas a través de las transmisiones matutinas del gobierno federal.

Co-fundadora de Status Social Media.

Fabiola Franco, co-fundadora de Status Social Media

¿Cuál es la responsabilidad de empresas y gobierno para este tipo de fraudes?

— Hay tipos de candados. En YouTube existen candados para evitar comentarios de la audiencia; sin embargo, en Facebook es diferente, aquí se privilegia la libertad de expresión, esto siempre y cuando la publicación original no lleve al tema de fraude.

Ojo, si este contenido sale desde una cuenta del gobierno podrían revisar los comentarios de este tipo y eliminarlos, ya sea de una manera manual con el equipo de transmisiones o los encargados de la estrategia digital. Es una actividad que necesariamente se tiene que hacer de forma orgánica y a mano.

Ahora, al proceder con ello existe el riesgo de caer en la línea de la censura, pues si se pueden borrar este tipo de comentarios también se podría correr el riesgo de borrar otro tipo de contenidos, por ejemplo, comentarios que están en contra del gobierno. Entonces esa es una parte de la decisión política de no borrar comentarios.

¿Entonces qué se puede hacer al respecto?

—Lo que se podría hacer es colgar un mensaje de advertencia para alertar a los que se conectan a las conferencias matutinas del presidente. Es una parte de la responsabilidad gubernamental contra quienes ofrecen préstamos u otro tipo de fraudes.

Al ser una cuenta pública, podría jugar un papel importante, pues es importante alertar de la infodemia y de las fake news.

Sobre las empresas o particulares que ponen estos comentarios, muchas de ellas son empresas fantasma. Es un tema de ciberseguridad. Por otro lado, el ciudadano puede colgar mensajes fake que, si la gente no se ve afectada y no roban datos personales, la ciberpolicía no puede hacer gran cosa.

Sólo sería una denuncia donde el afectado diga que en esta publicación se intentó robar o estafar, aunque, si bien tiene que haber una supervisión del gobierno, no es un delito perseguible per se. Sólo si demuestran con una serie de hechos y datos.

”Austeridad”

0

pesos cuesta la realización de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, así lo informó comunicación social de Presidencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.