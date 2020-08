Viajeros relajan medidas en México; se desploman pruebas de Covid-19 y uso de mascarillas

Las solicitudes para realizarse pruebas de coronavirus por extranjeros que llegan al país se redujeron. De acuerdo con el Centro de Diagnóstico de Covid-19 de la UNAM y la Unidad de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud, este tipo de test van a la baja.

Esto pese a que se mantiene un ritmo de contagios acelerados en la República, en donde ya se superaron las 51 mil defunciones.

Jorge Baruch, director de la Clínica del Viajero, confirmó a Publimetro que las solicitudes de diagnósticos relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2, se han reducido considerablemente, según el último reporte que obtuvieron en julio del Centro de Diagnóstico que se habilitó en la UNAM.

De acuerdo con la data, en este espacio se han hecho seis mil solicitudes para aplicar el test de prueba para confirmar si una persona es positiva al Covid-19, de las cuales 400 se hicieron en esta clínica, con un costo promedio de tres mil pesos.

Los vuelos internacionales y nacionales se incrementaron. / Foto: Nicolás Corte

Sin embargo, desde junio, las solicitudes para realizarse la prueba comenzaron a descender, incluso las llamadas para solicitar información sobre los síntomas de esta enfermedad también se han desplomado por personas que buscan viajar a otros estados o al extranjero.

También la Unidad de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta un descenso en los meses de junio y julio respecto a las revisiones a los pasajeros que ingresan por las puertas de entrada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para controlar el acceso en la términal aerea, se instalaron cámaras termográficas para revisar a los pasajeros que cruzan las puertas de salida, además de que personal hace presencia en el desembarque de pasajeros provenientes de vuelos internacionales; no obstante, el incremento de pasajeros ha hecho complicado realizar evaluaciones a todos los usuarios.

Y pese a los protocolos para la detección de enfermedades en viajeros, el personal de la Unidad de Sanidad Internacional comienza a ser insuficiente en el AICM para detectar a personas que presenten temperatura anormal.

Ante este escenario, el vocero del coronavirus en México de la UNAM, Mauricio Rodríguez, llamó a mantener los filtros en aeropuertos y realizar seguimiento a personas que arriban al país, debido a que no se ha domado la pandemia del nuevo virus.

“La epidemia sigue activa, por eso se debe seguir extremando precauciones, evitando contactos, mala circulación, hay que usar el cubrebocas en todo el momento, hay que aislar a los enfermos lo más pronto que se pueda y no bajar la guardia”, sostuvo el académico.

“La gente se está cansado de las medidas y ya comenzó a salir los fines de semana; un claro ejemplo fue la caseta de Cuernavaca. La situación es agotadora, y si no fue claro el confinamiento en casa, mucho menos lo es en el regreso a la nueva normalidad” Mauricio Rodríguez Vocero para el Covid-19 de la UNAM

Entrevista:

Jorge Baruch, Jefe de la clínica del Viajero de la UNAM

¿Se han relajado las medidas?

— En el caso de los viajeros internacionales las restricciones siguen muy fuertes; sin embargo, hemos visto que el comportamiento de la gente se relaja cada vez más, pues han comenzado a salir cotidianamente.

Hay viajes esenciales que, por supuesto, se deben de hacer, pero hemos visto cómo se han relajado las medidas sanitarias. En estos meses sí ha incrementado la demanda de vuelos paulatinamente. Los picos de solicitudes los registramos en abril y mayo.

Con respecto a los viajes nacionales, sí, se han relajado más de lo que se esperaba, en este sentido hemos visto al pasar de un semáforo rojo a naranja, la población percibe que el riesgo disminuyó. Es todo lo contrario. La población piensa que estamos en un semáforo verde o amarillo.

Creo que, por ello, las estrategias de los gobiernos estatales y locales, así como la iniciativa privada deben brindar un mensaje claro.

¿Quiénes pueden viajar?

— Los grupos esenciales, no es tiempo de tomar vacaciones. Y si por alguna razón se debe viajar por placer, que no es lo recomendable, se debe hacer a comunidades no tan lejanas.

Recordemos que no es lo mismo la infraestructura sanitaria de la Ciudad de México a la que pueden tener los pueblos mágicos, una playa u otras comunidades.

Hemos detectado un incremento en los traslados de los viajeros, buscamos que nos contacten para hacer la toma de muestra y emitir un certificado o pasaporte sanitario.

En cifras:

400

pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) ha realizado el Centro de Diagnóstico Covid-19 de la UNAM desde el inicio de la pandemia.

75%

de los países con Covid-19 mantienen filtros sanitarios y exigen requerimientos a los viajeros como el pasaporte sanitario en sus aeropuertos.