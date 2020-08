Confirmar los dichos de Lozoya generaría un cataclismo político: Gabriel Regino

La Fiscalía General de la República (FGR) debe confirmar los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex sobre su participación en el caso Odebrecht, así como los señalamientos en contra del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex presidente Enrique Peña Nieto, explicó el abogado penalista, Gabriel Regino.

En una entrevista con Publimetro detalló que de resultar ciertas las declaraciones de Lozoya Austin sobre las instrucciones para concretar pagos ilegales por parte de estos altos funcionarios del sexenio pasado, generaría un completo cataclismo político en el país.

Conoce aquí todo lo necesario para las clases en casa, cuenta con las mejores herramientas

Luego de estas declaraciones de Lozoya, ¿qué sigue en materia penal?

—Lo primero es que tengan que verificarse los dichos del señor Emilio Lozoya y para ello habrá que entrevistar a los cuatro testigos que asegura tener, esos testigos pueden dar testimonio en que las ordenes que les dieron para hacer lo que hizo o testimonios de haber entregado el dinero, esos testigos que en su momento van a declarar pueden constituir un soporte fuerte a los dichos del señor.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

Recordemos que aquí estamos ante tres escenarios: el primero, el dinero de Odebrecht para pago de asesores electorales extranjeros; dos, el pago a legisladores para concretar las reformas estructurales y tres, la compra de la planta de agronitrogenizados y el ministerio para comprobar los tres hechos puede usar a los testigos o solo para un hecho.

El titular de la FGR también habla de recibos que pueden ser los que recibió Lozoya Austin cuando recibió el dinero y el MP deben investigar movimientos bancarios que se hubieran realizado y todo eso para verificar si existieron las entregas que se han referido y luego citar a declarar a todos los implicados y a quienes les resulte y de comprobarse lo que dice es cierto estaríamos en las vísperas en que se inicien proceso penales por delincuencia organizada y lavado de dinero por lo menos.

¿Cuál La posibilidad de que se consolide un maxi proceso en el país?

—La posibilidad existe y es para que pueda conocerse la forma de operación de una organización delictiva se necesita básicamente a un infiltrado o un delator y en el caso concreto Lozoya, es un delator y corroborar sus dichos generaría un cataclismo político en México.

Sería el segundo en el país, pues en los años noventas se dio uno por crimen organizado y narcotrafico, en el entonces Reclusorio Oriente y en otras partes del país y ese fue y ha sido el único que se ha registrado haciendo referencia a uno en Italia, contra la Mafia. En el caso de nuestro país sería un maxi proceso, en tanto que las figuras implicadas son de primer nivel, pues estamos hablando de un ex presidente de la República, que le da una situación completamente relevante y habrá que ver cuántas más estarían implicadas.

Te recomendamos: