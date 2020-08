Sube ocupación hotelera en Acapulco al 40%

La ocupación hotelera en Acapulco podría llegar al 40% el fin de semana pese a la pandemia de Covid-19.

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores informó que esta semana se tuvo una reapertura un 10% mayor, respecto a la semana pasada.

El presidente supervisó las acciones de mejoramiento urbano en el puerto de Acapulco. / Foto: Gobierno de México

“Estamos en este momento, de acuerdo a las facultades que tenemos también como autoridad sanitaria, con apertura del 40 por ciento, estábamos al 30 todavía el fin de semana pasado y aumentamos 10 por ciento más en hoteles en todo el Estado”, expresó en conferencia desde Acapulco.

Señaló que el proceso de reapertura se está llevando de forma similar a lo que ocurre en la Ciudad de México.

“En restaurantes, acabamos también de dar apertura a los cines, a los museos y también a los teatros, todo esto con protocolos muy similares a los de la Ciudad de México”, añadió.

Por otro lado, informó que la ocupación hotelera y en condominios tiende a aumentar los fines de semana.

“La ocupación hotelera en los fines de semana sube, llega hasta el 30 por ciento, en la zona de condominios tenemos notablemente más turismo, o sea, los que tienen condominios pues vienen a sus condominios, pero nosotros creemos que con el aumento al 40 por ciento de ocupación autorizada va a llegar el fin de semana al 40 por ciento”, reportó.

Atribuye AMLO ocupación en Acapulco a baja en inseguridad

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en Acapulco ha disminuido la violencia y el número de contagios de Covid-19.

Indicó que estos dos factores han permitido una reactivación de la economía en el municipio y en general, en el Estado.

“Puede no haber pandemia y puede haber playas muy bellas pero si no hay seguridad no se avanza. Entonces, se tiene esto, primero, mayor seguridad en Acapulco; segundo, está disminuyendo la pandemia, es notorio que ha disminuido, y va a seguir disminuyendo, no hay rebrote”, sostuvo.

