'No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso', dice respecto a Lozoya gobernador de Querétaro

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, aseguró que no tiene nada qué temer y dijo que no se puede creer en las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por ser un delincuente confeso.

Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guanajuato, el gobernador aprovechó su intervención para hablar sobre el video filtrado presuntamente por el hermano de Emilio Lozoya, en lo que dijo, sería su única intervención pública al respecto.

En la grabación, proyectada ayer en Palacio Nacional en la conferencia matutina del presidente, se ve a algunas personas del senado recibiendo dinero.

“En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se tratan de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas”, expresó.

Respecto a las declaraciones que podrían involucrarlo como uno de los senadores sobornados para la aprobación de la reforma energética en 2014, dijo que fue algo que hizo por convicción y que no necesitó dinero.

Anaya, Cordero, Videgaray y Peña Nieto, entre los nombres que revela Lozoya El ex director de Pemex preparó un documento donde reveló delitos sobre los que tenía conocimiento y poder acogerse al criterio de oportunidad para sortear los procesos que enfrenta

“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción, ha apostado sólo los dichos que valen lo que su prestigio: nada. De manera perversa se filtró un video en el que aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las autoridades correspondientes para que él a su vez, apele a su derecho que le convenga.

“Por mi parte no tengo nada qué temer, nada de qué avergonzarme y nada qué ocultar… No se pueden creer en las palabras de un delincuente confeso. No busco la protección a cambio de inventar falsedades”, expresó.

Según un documento enviado a la Fiscalía General de la República (FGR), previo a su extradición, Emilio Lozoya explicó que, se repartieron 52 millones 380 mil pesos a panistas, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, para que aprobaran reformas del Pacto por México, mediante una estrategia coordinada por Enrique Peña y Luis Videgaray.

Entre los implicados, se mencionaba a Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN en el Senado, y Salvador Vega; así como los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

