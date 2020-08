Covid-19, un motivo más para sufrir discriminación

La pandemia de Covid-19 en México se está convirtiendo en uno más de los motivos por los que miles de mexicanos serán discriminados cada día.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud reporta 60 mil 480 muertes acumuladas por Covid-19, cifra que coloca a nuestro país en el top tres de países con más fallecimientos, justo debajo de Estados Unidos y Brasil. Y justo este fin de semana, el total de contagios fue de 560 mil 164 caso,

El más reciente reporte del Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred), destacó que del 19 de marzo al 10 de julio de 2020 se habían presentado 393 peticiones relacionadas con esta enfermedad, las cuales proceden de 31 entidades federativas del país.

Destaca que, “la mayoría se han atendido en lo inmediato haciendo oficios de prevención y/o colaboración con las personas responsables, canalizando a otras instancias competentes, orientando o dando contención a las personas peticionarias, haciendo gestiones con otras autoridades o instancias públicas, y dictando medidas precautorias”.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, la cantidad de hechos vinculados con actos de discriminación pueden aumentar conforme sigan sumándose los casos y dure la pandemia.

Discriminación no sólo afecta a personal médico

De la discriminación no escapa nadie, y por lo tanto tampoco lo hacen familiares de pacientes que tuvieron Covid-19 y se recuperaron o fallecieron. Siguiendo los datos citados de Conapred, 144 denuncias fueron presentadas por “personas trabajadoras”, mientras que 42 fueron presentadas por “personas trabajadoras en unidades médicas” y 43 por “Ciudadanas/os en general”.

Prueba de Covid-19 en México / Foto: Cuartoscuro

Para Sandy Machuca, egresada de la Licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien cuenta con experiencia profesional cercana a los 10 años en las áreas organizacional y clínica, las consecuencias que puede tener la discriminación “pueden ser tolerables o pueden ser extremadamente graves”.

“Ha ocurrido que le pegan a las personas, las queman, atentan contra su salud y de su familia y hasta se han tenido que mudar del país”, detalla la especialista.

Machuca explica que hay varios niveles de consecuencias para quienes sufren discriminación.

“Hay consecuencias muy leves, que se pueden trabajar de alguna manera, pero hay otras consecuencias que son muy graves por esta falta de información. Alguien puede lastimar a la persona o cometer algún acto para matarla por tener Covid-19, como hemos visto”.

Razones para discriminar

Sandy Machuca, abundó sobre los actos que detonan el deseo de agredir a quien padece coronavirus.

¿Por qué discriminamos?

– Cuando no tienes acceso a la información o cuando tienes miedo, mucha ansiedad o tus con tus niveles de estrés son muy altos, tiendes a reaccionar de diferentes maneras. Ante este tipo de pandemia, lo que pasa con esas personas es que empiezan un poco a estigmatizar. Se empiezan a creer creencias y actitudes negativas hacia personas o lugares. Esa es una respuesta, esperada, aunque no me gusta usar la palabra normal porque no está bien discriminar.

¿Qué hacer en estos casos?

–Lo que yo puedo recomendar es un distanciamiento social. También es una buena medida para evitar el contagio. Creo que hoy debemos estar distanciados. No viajar a otro lugar al que no tienes que ir si no es necesario que vayas.

También, puedes denunciar discriminación, porque esto se puede tornar algo súper violento. Hay teléfonos para reportarlo y hacer denuncias, como el 911. Y si están agrediendo a otra persona, también tu puedes hacer la denuncia, porque muchas veces a la persona agredida le puede dar miedo o vergüenza, pero como como ciudadano tienes también el deber de denunciar algo que estás viendo y no es correcto.

¿Cómo identificar si la discriminación está afectando mi salud mental?

–Es muy sencillo. Tú sabes perfecto cuando algo te lastima y cuando algo te hace tanto daño como para ponerte triste. Tú sabes cuando alguien te está lastimando, no sólo físicamente, sino que está generando un sentimiento de malestar en ti. Entonces, ya te está afectando.

Cuando identifiques algo que te está provocando un malestar emocional o físico, se conoce como el primer foco rojo de que algo no está bien.

¿Cómo saber si te daña? ¿Qué hacer?

–Eso es mucho más complejo. Por ejemplo, pueden llegar a ciertos niveles de depresión en los que ya no sabes ni siquiera que estás deprimido.

Creo que la gran mayoría de las personas estamos fuera de nuestra zona de confort. Tenemos muchísimas complicaciones e implicaciones en términos de salud emocional. La importancia de tener salud emocional primero radica en que tú te vas a sentir bien contigo mismo y vas a funcionar bien.

En la medida en la que tú estés saludable, vas a disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Otra parte importantísima es que van a mejorar tus relaciones interpersonales. Tener un buen equilibrio emocional es la diferencia entre un buen desempeño social.

Para mayor información sobre psicoterapia en línea con Sandy Machuca puede solicitarse vía WhatsApp al 55 2270 5536.

Los estados donde más se discrimina por Covid-19

De acuerdo con las peticiones realizadas ante Conapred, estos son los estados donde más denuncias de discriminación por Covid-19 existen hasta el 10 de julio de 2020, fecha del último corte.

CDMX (142)

Estado de México (49)

Jalisco (17)

Veracruz (18)

Guanajuato (16)

Nuevo León (11)

Tamaulipas (10)

Querétaro (9)

Tamaulipas (9)

Chihuahua (9)

Puebla (7)

Sinaloa (7)

Baja California (8)

Morelos (7)

Sonora (6)

Coahuila (5)

Oaxaca (5)

Quintana Roo (5)

Aguascalientes (5)

Campeche (5)

San Luis Potosí (5)

Tabasco (4)

Durango (3)

Hidalgo (3)

Michoacán (3)

Baja California Sur (2)

Chiapas (2)

Colima (2)

Guerrero (2)

Nayarit (2)

Yucatán (2)

Tlaxcala (1)

Sin precisar (21)

Los sitios donde hay mayor discriminación son diversos, al igual que los actos mismos. De acuerdo con un reciente ejercicio realizado por Publimetro, 47% de las personas considera que es más propenso ser víctima de discriminación en un hospital; mientras que 25.5% cree que es más factible serlo en el transporte público o en la vía pública.

#TuVozEnPublimetro🌐

¿En qué sector se discrimina más en medio de la pandemia de #Covid_19? — Publimetro México (@PublimetroMX) July 28, 2020

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Turismo, un factor de riesgo alto en contagios de Covid-19 La movilidad de la nueva normalidad ha incrementado los casos positivos en las ciudades pequeñas y zonas rurales del país

También

Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, cercanos a García Luna, acusados en Estados Unidos Ambos ex funcionarios de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón son acusados de tener nexos con el narcotráfico al igual que Genaro García Luna

Además

Designan, después de un mes, a titular de Conavim Su antecesora, Candelaria Ochoa, envió un oficio a gobernadores de estados donde anunciaba un recorte presupuestal un día antes de su renuncia

Y finalmente